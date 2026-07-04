Vacaciones de invierno en Mendoza: actividades gratuitas, nieve y experiencias para disfrutar en familia

Las vacaciones de invierno en Mendoza llegan con una amplia variedad de propuestas para quienes buscan planes diferentes sin alejarse demasiado. Además de la nieve y los tradicionales paseos de montaña, distintos departamentos prepararon agendas con actividades gratuitas, experiencias culturales, juegos para niños y recorridos vinculados con la historia y la naturaleza.

En este contexto, Las Heras y Luján de Cuyo presentaron sus calendarios especiales para julio con alternativas pensadas para vecinos y turistas. Desde visitar sitios vinculados con la gesta sanmartiniana hasta disfrutar espectáculos infantiles, parques de nieve, bodegas, kermeses y propuestas al aire libre, las opciones buscan que las familias puedan organizar el receso invernal con actividades accesibles.

La Municipalidad de Las Heras lanzó su agenda en el marco de la campaña "Full Invierno" , una propuesta que reúne actividades recreativas, culturales y turísticas tanto en la zona urbana como en Alta Montaña. Una de las actividades principales será “El Pueblo que Hizo Patria” , la puesta artística que revive parte de la historia del Ejército de los Andes en uno de los lugares más emblemáticos de Mendoza. Las funciones serán los días 9 y 17 de julio, a las 20, en el Campo Histórico El Plumerillo.

También habrá propuestas para quienes buscan disfrutar la montaña. La Reserva Natural Villavicencio permanecerá abierta de miércoles a domingo, de 9.30 a 17.30, con recorridos para conocer uno de los espacios naturales e históricos más representativos de la provincia.

Para quienes quieren vivir una experiencia de nieve sin alejarse demasiado, Los Puquios funcionará todos los días de 10 a 18. El parque ofrece: trineos; medios de elevación; gastronomía; alquiler de equipos; espacios de picnic. Además, Los Penitentes recibirá visitantes todos los días de 9 a 17, con servicio de telesillas, restaurante de montaña y propuestas recreativas para disfrutar la cordillera.

Otra alternativa será Alfombra Mágika, que contará con promociones especiales y descuentos del 25% y 50% durante el receso.

Sunset, gastronomía y paisajes de montaña

El sábado 18 de julio, de 12 a 20, se realizará Sunset Fuegos de Invierno en Isidris – Puesto del Indio, El Challao. La jornada combinará gastronomía, naturaleza y actividades recreativas en un entorno de montaña.

La oferta turística se completa con recorridos por sitios patrimoniales. El Campo Histórico y la Capilla Histórica El Plumerillo estarán abiertos todos los días de 9 a 18, mientras que el Cerro Tunduqueral y las Bóvedas de Uspallata podrán visitarse de 10 a 17.

Actividades gratuitas para chicos en Las Heras

Dentro de Full Invierno también se realizará “Selección Mundial, en Vacaciones”, una propuesta gratuita que se desarrollará del 8 al 18 de julio, de 15 a 18, en distintos puntos del departamento:

CIC de El Algarrobal.

Parque de la Niñez.

Parque de la Familia.

Uspallata y Alta Montaña.

La programación incluirá juegos, actividades deportivas, fútbol tenis, penales, pintura y desafíos inspirados en la temática mundialista. Además, habrá espectáculos circenses como “Cucurucho en Acción” de Circus Deluxe y “Evolushow” de Circus Magenta.

Luján de Cuyo propone un “Mejor Invierno” con actividades gratuitas

Por su parte, la Municipalidad de Luján de Cuyo presentó “Mejor Invierno”, una agenda gratuita que se extenderá del 4 al 26 de julio en plazas, bibliotecas, parques, polideportivos y espacios públicos.

La propuesta incluye kermeses, talleres, títeres, cuentos, juegos y actividades comunitarias distribuidas en diferentes distritos.

Las primeras actividades de vacaciones de invierno en Luján

El calendario comenzará el sábado 4 de julio, de 14.30 a 18, con el Mes del Juego en Parque Ferri.

El domingo 5 de julio, de 15 a 17, habrá una Gran Kermés en Urban Mall, La Puntilla.

Durante la primera semana también se realizarán:

El Circo de Getulio: lunes 6, a las 15.30, en Perdriel.

Cuentos en Movimiento: martes 7 y martes 14, de 16 a 17, en Biblioteca Alberdi.

Títeres “Qué lindo se puso el pago”: martes 7, a las 16.30, en Biblioteca Yuyi.

Peña Infantil de la Independencia: jueves 9, de 12.30 a 17, en Parque Cívico de Carrodilla.

Las kermeses recorrerán además Vistalba, Ugarteche, Potrerillos, Chacras de Coria, Agrelo, Las Compuertas, Perdriel y otros puntos del departamento.

Un cierre entre bosques, chocolate y artesanías

El broche final llegará el 25 y 26 de julio con “Invierno en el Bosque”, en los Bosques de Cacheuta.

La actividad reunirá artesanías, chocolatería, pastelería, juegos y propuestas familiares en uno de los paisajes más elegidos de Luján de Cuyo.