Actividades gratuitas para disfrutar las vacaciones de invierno en Mendoza Shopping

Con la llegada de las vacaciones de invierno , las familias buscan alternativas entretenidas y seguras para disfrutar. La tendencia es clara: desde experiencias interactivas y lúdicas hasta propuestas gastronómicas, culturales y educativas. Todo para divertirse, disfrutar y aprender en Mendoza Shopping .

El centro comercial ideó una agenda de actividades culturales y propuestas didácticas gratuitas, aunque con cupos limitados e inscripción previa a través de la aplicación ¡appa! con turnos que se habilitarán 72 horas antes de cada evento.

La programación apunta a combinar entretenimiento y aprendizaje durante el receso escolar, con iniciativas orientadas a estimular la creatividad, la curiosidad, el desarrollo emocional y el intercambio cultural. Además, continuará la propuesta inspirada en el Mundial con pantalla gigante, juegos, maquillaje temático y espacios de intercambio de figuritas.

Entre lo planeado se destacan los encuentros "Talk and Coffee", una experiencia de conversación en inglés en un ambiente distendido que se realizará todos los sábados de julio en Kava Café. Cada jornada abordará una temática diferente, como viajes, gastronomía, cine, música o desafíos, con horarios diferenciados para niveles principiante (10 a 11) e intermedio (11.30 a 12.30). Los asistentes deberán tener 16 años o más para participar de estas charlas.

Para los más chicos también habrá un Taller de Arte e Imaginación, donde podrán crear sus propias obras sobre lienzo utilizando distintos materiales artísticos. La propuesta, que se realizará en cuatro jornadas durante las vacaciones, busca fomentar la expresión personal, la autonomía y la creatividad sin modelos preestablecidos.

La experiencia se realizará los lunes 6 y 13 de julio, en dos horarios diferentes: de 15 a 16.30 (para chicos de 5 a 8 años) y de 17 a 18.30 (para los menores de 9 a 12 años), Asimismo, los miércoles 8 y 15 de julio, en los horarios ya mencionados.

Otra de las iniciativas será el Taller de Inteligencia Emocional, destinado a niños de entre 5 y 12 años. A lo largo de cuatro encuentros se trabajarán temas como el reconocimiento de las emociones, la regulación emocional, la autoestima y las habilidades para fortalecer los vínculos con los demás.

El martes 7 de julio se realizará "Mis emociones", un espacio para reconocer las emociones básicas y sus distintas formas de expresión; el jueves 9 será el turno de "Vuelvo a la calma", orientado a aprender estrategias de regulación emocional; el martes 14 se desarrollará "Me conozco y me valoro", enfocado en el autoconocimiento y la autoestima; mientras que el jueves 16 tendrá lugar "Cuido mis amistades", una propuesta destinada a promover la comunicación asertiva y la resolución de conflictos. Los talleres se ofrecerán en dos horarios: de 16 a 17 para niños de 5 a 8 años, y de 17.30 a 18.30 para quienes tengan entre 9 y 12 años.

Mendoza Shopping presenta una variada oferta de actividades gratuitas

El Mundial, protagonista de las vacaciones de invierno

Durante julio, el centro comercial seguirá ofreciendo una agenda especial inspirada en la pasión por el fútbol, con propuestas recreativas para todas las edades.

Una de las principales atracciones será Fútbol Sentado, una experiencia que ya conquistó a grandes y chicos. La dinámica invita a dos participantes a enfrentarse desde una silla, intentando convertir goles sin levantarse. Quienes se animen a participar podrán acceder a premios. La actividad estará disponible del 1 al 19 de julio en el patio de comidas.

La programación también incluirá espacios para los coleccionistas de figuritas, con jornadas de intercambio previstas para los sábados 4, 11 y 18 de julio. Además, este viernes 3 de julio se realizará "La Previa que Pinta", una propuesta que combinará maquillaje temático y espectáculos para anticipar el clima futbolero.

Por otra parte, todos los viernes, de 18 a 21, el patio de comidas será sede de encuentros de intercambio de los Playmobil de la Selección, una actividad pensada para coleccionistas y aficionados.

Como complemento de la propuesta, continuará la promoción especial de Playmobil: presentando un ticket de compra de $20.000, los clientes podrán adquirir hasta cuatro muñecos de la Selección Argentina por $10.000 cada uno.

Cine y gastronomía

Las vacaciones de invierno se completan con la cartelera de Cinépolis, que ofrecerá estrenos y películas para toda la familia, además de la variada oferta gastronómica del centro comercial.

De esta manera, Mendoza Shopping busca consolidarse como uno de los principales puntos de encuentro durante el descanso escolar, con actividades diarias pensadas para que grandes y chicos disfruten de una experiencia diferente, tanto en jornadas soleadas como en días de bajas temperaturas.