Cómo se encuentra el paso a Chile este sábado

El paso a Chile por el Paso Cristo Redentor está habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación. Pehuenche cerrado por mal clima.

El paso a Chile por el Cristo Redentor se encuentra habilitado.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este sábado, el pronóstico indica "cielo nublado durante la mañana en el sector Norte. Desde las 17 se prevé cielo totalmente nublado en toda la Alta Montaña”. Durante las primeras horas de la mañana se registraron en diferentes puntos de alta montaña temperaturas bajo cero.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado Osvaldo Valle Por su parte, a partir de las 21 se esperan condiciones de mal tiempo con precipitaciones débiles en los sectores Centro y Sur. La estabilidad regresaría el domingo, con una jornada soleada, aunque con mucho frío, en alta montaña.

Además, las autoridades de la zona informaron sobre un camión roto, el cual obstruye parte de la calzada. El incidente se registra a la altura del kilómetro 1.084 de la Ruta 7, en sentido Potrerillos-Mendoza, generando demoras para quienes circulan por la zona.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.