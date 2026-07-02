En medio de la ola polar, cómo está el paso a Chile este jueves

El paso a Chile permanece habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación. El pronóstico para alta montaña.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este jueves, el pronóstico señala cielo despejado en alta montaña, sin precipitaciones. En medio de la ola polar, distintas zonas de alta montaña amanecieron con temperaturas bajo cero:

Uspallata: - 8°

Punta de Vaca: -12°

Puente del Inca: -15°

Las Cuevas: -16° La estabilidad se mantendría durante el viernes, cuando se espera una jornada con poca nubosidad en cordillera.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: