Cómo está el paso a Chile en el inicio de la semana

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este lunes, el pronóstico anticipa una jornada con cielo parcialmente seminublado, primero en el sector norte y luego en el sector sur, con períodos despejados y sin precipitaciones. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: - 2°

Punta de Vaca: - 9°

Puente del Inca: - 11°

Las Cuevas: - 12° Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: