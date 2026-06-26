Cómo está el paso a Chile y cuál es pronóstico para el fin de semana

El paso a Chile permanece habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado de 9 a 21 (horario argentino) y de 8 a 20 (horario chileno) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. Es obligatoria la portación de cadenas.

Para este viernes, se espera una jornada parcialmente nublada en alta montaña, sin precipitaciones. A primera hora de la mañana, se registraron las siguientes temperaturas:

Uspallata: 2°

Punta de Vaca: - 7°

Puente del Inca: - 10°

Las Cuevas: - 11° Para el sábado, el pronóstico anticipa "cielo nublado durante la mañana. A partir de las 13 se prevé cielo despejado en toda la cordillera. En tanto, el domingo continuaría la estabilidad en alta montaña, con temperaturas bajo cero en un día soleado.

Previo a iniciar viaje, se recomienda corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. La información está disponible en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, que es otra de las alternativas para cruzar a Chile, se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: