El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos

Las autoridades informaron que el paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. Precaución al circular.

Este domingo 21 de junio, el paso a Chile se encuentra habilitado en su horario de invierno (de 9 a 21 hora Argentina) para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación y con obligatoriedad de uso de cadenas de seguridad, según notificaron las autoridades de alta montaña.

Por tercer día consecutivo, el paso Cristo Redentor se mantiene habilitado, aunque desde la Coordinación monitorean permanentemente cómo evoluciona el tiempo en la zona.

Al momento, no se notifican demoras para vehículos particulares en ninguno de los complejos aduaneros. Durante la mañana se registraron temperaturas de 4° en Uspallata, -7° en Punta de Vacas y -10° en Puente del Inca. Se esperan precipitaciones débiles a partir de las 11:00 y una mejora hacia las 23:00.