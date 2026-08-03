El cierre del Paso a Chile ya entra entre los más largos: de cuánto fue el récord de los últimos años

El Paso Internacional Cristo Redentor cumplió este lunes 19 días consecutivos cerrado por el fuerte temporal de nieve que afecta a la cordillera. Si bien todavía está lejos del récord registrado durante el invierno de 2023, el corte actual ya se ubica entre los más prolongados de los últimos años y mantiene en alerta al transporte internacional, que sigue buscando alternativas para abastecer el mercado chileno.

Desde la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) explicaron que muchas cargas comenzaron a desviarse hacia los pasos Pino Hachado y Cardenal Samoré para evitar mayores demoras. Sin embargo, esa decisión implica recorrer cerca de 2.000 kilómetros adicionales y afrontar costos mucho más elevados, además de esperas de alrededor de 48 horas para poder cruzar.

En Mendoza se estima que unos 1.500 camiones permanecen a la espera de la reapertura del corredor internacional. A diferencia de otros inviernos, hasta el momento no se registraron inconvenientes importantes con los choferes que aguardan en los paradores habilitados, donde reciben asistencia mientras continúa el temporal .

El corte del Paso Cristo Redentor ya preocupa por su duración, aunque las autoridades sostienen que las decisiones tempranas evitaron una crisis mayor.

Cada vez que el Paso permanece varios días cerrado, inevitablemente aparece el recuerdo de 2023. Aquel invierno quedó grabado como el más complicado para el corredor bioceánico, con un cierre que se extendió durante casi 60 días, apenas interrumpido por breves ventanas de buen tiempo que no lograron normalizar la circulación.

Concretamente, el récord de tiempo que el Paso a Chile estuvo cerrado fue de 26 días consecutivos, luego hubo una brecha de dos días en los que intentaron normalizar la circulación, pero volvió a cerrarse acumulando un total de casi dos meses con el tránsito internacional frenado.

Miles de camiones quedaron varados a ambos lados de la cordillera y las filas llegaron a ocupar varios kilómetros de la Ruta Nacional 7. La reapertura también fue compleja porque numerosos vehículos sufrieron desperfectos mecánicos después de permanecer tantos días detenidos bajo condiciones extremas.

Desde la Comisaría 23 de Uspallata, junto con otras entidades han coordinado el operativo que rige el corredor internacional este invierno. Alf Ponce Mercado / MDZ

Quien recuerda de cerca ese operativo es el comisario Pablo Quiroga, jefe policial del Corredor Internacional. En diálogo con MDZ señaló que hubo otros cortes prolongados, pero explicó que el principal problema era que entonces los camiones seguían avanzando más allá de Uspallata y terminaban distribuidos sobre distintos sectores de la ruta, lo que obligaba a desplegar operativos de asistencia mucho más complejos.

La decisión que cambió el operativo

Para el subcomisario Oscar Fernández, jefe de la Comisaría 23 de Uspallata, el aprendizaje de aquella experiencia modificó completamente la manera de enfrentar un cierre prolongado. Recordó que el invierno de 2023 fue el más largo que vivió el corredor internacional y que el caos no respondió solamente a la nieve, sino también a la cantidad de vehículos que quedaron atrapados cuando el temporal sorprendió a quienes ya estaban en tránsito.

Según explicó, hoy la situación es distinta porque se tomó la decisión de limitar desde el inicio la cantidad de camiones que podían llegar hasta Uspallata. Actualmente permanecen allí alrededor de 250 unidades, un número muy inferior a la capacidad total de la playa, lo que facilita la asistencia, los controles sanitarios y la distribución de alimentos mientras esperan la reapertura.

El operativo implementado este invierno permitió ordenar la espera de transportistas y evitar que cientos de camiones quedaran atrapados sobre la Ruta 7. Alf Ponce Mercado / MDZ

Fernández sostuvo que la coordinación temprana evitó que la Ruta Nacional N°40 y la ruta 7 volvieran a colapsar como ocurrió hace tres años. A su entender, mantener cerrado el paso desde el comienzo del temporal y evitar que miles de camiones siguieran avanzando fue una decisión que permitió ordenar el operativo y reducir los problemas logísticos que marcaron uno de los inviernos más difíciles para el corredor internacional.

La incertidumbre sigue puesta en el clima

Mientras miles de camiones esperan una mejora del tiempo, autoridades y transportistas destacan que la organización evitó el colapso vial que marcó el invierno de 2023. Alf Ponce Mercado / MDZ

Mientras tanto, la expectativa continúa centrada en la evolución del tiempo en alta montaña. Desde APROCAM indicaron que los pronósticos muestran una mejora recién a partir del 4 de agosto y esperan que, cuando las condiciones lo permitan, las tareas de despeje del lado chileno puedan realizarse con rapidez para evitar que el cierre vuelva a extenderse durante varios días más.

Aunque todavía falta para alcanzar el récord del invierno de 2023, el cierre actual ya quedó entre los más extensos de los últimos años. La diferencia, según coinciden transportistas y autoridades que atravesaron ambas situaciones, es que esta vez el aprendizaje dejó un operativo mucho más ordenado, con menos camiones sobre las rutas y una mejor planificación para asistir a quienes esperan que el Paso Cristo Redentor vuelva a abrir.