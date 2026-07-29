El paso a Chile seguirá cerrado y otro temporal amenaza la cordillera

Este miércoles 29 de julio, el Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado hasta nuevo aviso debido a las condiciones meteorológicas que afectan a alta montaña. La acumulación de nieve y el pronóstico para las próximas horas impiden garantizar una circulación segura sobre el corredor internacional que une Mendoza con Chile por la Ruta Nacional N°7.

Se esperan nevadas durante toda la jornada, mientras que las temperaturas permanecen por debajo de cero en gran parte de la cordillera. Los registros de la mañana marcaron 2° en Uspallata, -6° en Punta de Vacas, -10° en Puente del Inca y -11° en Las Cuevas.

El panorama también alcanza al Paso Internacional Pehuenche , que permanece cerrado. De esta manera, los dos principales cruces fronterizos entre Mendoza y Chile continúan sin habilitación mientras se monitorea la evolución del tiempo en la cordillera.

Según la información difundida por Gendarmería Nacional, este miércoles y el jueves continuarán las nevadas, aunque con menor intensidad. Para el viernes está previsto el ingreso de un nuevo sistema frontal desde Chile que provocará fuertes nevadas y mantendría las condiciones adversas hasta el 5 de agosto.

Las autoridades señalaron que durante la jornada del jueves podría presentarse una ventana de mejores condiciones meteorológicas. Sin embargo, ese alivio sería de corta duración debido al avance del nuevo frente que afectará nuevamente a alta montaña.

Las bajas temperaturas y la nieve impiden la reapertura del corredor internacional, que permanece cerrado hasta nuevo aviso. Alf Ponce Mercado / MDZ

En territorio chileno continúan las tareas de despeje sobre la Ruta 60, en la zona de los Caracoles, mientras que en Portillo sigue nevando. Estas condiciones también influyen en la posibilidad de reabrir el corredor internacional, ya que el funcionamiento del sistema depende de la situación en ambos lados de la frontera.

Cuándo podría mejorar el panorama

El pronóstico para Mendoza indica una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura, vientos moderados a leves del sector sur y nevadas leves en cordillera. La máxima prevista para este miércoles es de 16° y la mínima de 5° en el llano.

De acuerdo con la proyección difundida por Gendarmería Nacional, entre el 6 y el 10 de agosto se espera una mejora de las condiciones climáticas en la cordillera. Hasta entonces, las autoridades recomiendan seguir los informes oficiales antes de planificar un viaje hacia Chile, ya que el estado del paso dependerá de la evolución del temporal.