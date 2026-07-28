Paso a Chile cerrado: continúan los trabajos de máquinas para limpiar la ruta

Las maquinarias pesadas de Vialidad Nacional están operando sobre la Ruta Nacional Nº7 para despejar la zona.

Las máquinas de Vialidad Nacional trabajando sin descanso durante el temporal en alta montaña.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado hasta nuevo aviso por las intensas nevadas en cordillera.

Para este martes, el pronóstico anticipa que seguirá el mal tiempo con precipitaciones durante gran parte del día. A partir de las 22, las precipitaciones tenderían a disminuir, aunque permanecerá el cielo nublado.

Según los reportes oficiales, el temporal se extenderá hasta el martes 4 de agosto, cuando mejorarían las condiciones meteorológicas y el paso a Chile podría quedar transitable nuevamente.

Siguen las fuertes nevadas en cordillera y el paso a Chile permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Alf Ponce Mercado / MDZ Mientras tanto, continúa el trabajo de máquinas para despejar la ruta. Las maquinarias pesadas de Vialidad Nacional se encuentran operando sobre la Ruta Nacional N°7 para abrir una brecha sanitaria con destino a Villa Las Cuevas, donde permanecen aisladas aproximadamente 20 personas. Actualmente se ha alcanzado el sector de la Curva de la Soberanía.

En paralelo, las autoridades chilenas se encuentran realizando el mismo tipo de labores sobre la ruta 60, en la zona de Los Caracoles.