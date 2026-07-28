En medio de impresionantes paredes de nieve: así trabaja Vialidad Nacional para despejar la ruta 7

El histórico temporal en alta montaña no deja de regalar postales impresionantes. Mientras se lleva a cabo un amplio operativo para asistir a las personas que quedaron atrapadas por la acumulación de nieve , las autoridades de vialidad tanto de Argentina como de Chile trabajan incesantemente para despejar los caminos.

En ese marco, este lunes se dieron a conocer imágenes que muestran cómo trabajan las máquinas pesadas para allanar el camino de la Ruta 7.

Según se detalló, las maquinarias pesadas de Vialidad Nacional se encuentran operando sobre la Ruta Nacional N°7 para abrir una brecha sanitaria con destino a Villa Las Cuevas, donde permanecen aisladas aproximadamente 20 personas. Actualmente se ha alcanzado el sector de la Curva de la Soberanía.

En las imágenes difundidas se puede observar a una camioneta oficial rodeada de impresionantes paredes de nieve que superan los dos metros de altura.

Así, tras las labores realizadas las autoridades informaron que el martes, a partir de las 10, se habilitará de manera parcial la circulación del tramo que permite llegar hasta los parques de nieve Los Puquios y Penitentes.

Cabe resaltar que, en paralelo, las autoridades chilenas se encuentran realizando el mismo tipo de labores sobre la ruta 60, en la zona de Los Caracoles.

Ya son más de 100 las personas asistidas

Este lunes las autoridades informaron que evacuaron a tres personas que permanecían aisladas en Punta de Vacas. Con las nuevas intervenciones, ya son 104 las personas que han sido asistidas desde que comenzó el temporal de nieve en alta montaña.