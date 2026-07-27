Bariloche declaró la Emergencia Climática por las nevadas: cómo seguirá el tiempo

La medida busca resguardar a vecinos y turistas, facilitar el trabajo de cuadrillas y sostener las tareas de despeje en distintos sectores de Bariloche.

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche declaró la Emergencia Climática por las nevadas que afectan a la ciudad y recomendó evitar la circulación de vehículos particulares. La medida alcanza a rodados de cualquier porte y apunta a reducir los desplazamientos a situaciones de necesidad o emergencia.

La decisión fue adoptada por el intendente Walter Cortés ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas. Según informó el municipio a través de un comunicado, se esperan nevadas y lluvias que impactarán en distintos sectores de la ciudad. La declaración de emergencia busca resguardar la seguridad vial y la integridad física de vecinos y turistas. También tiene como objetivo facilitar el trabajo de las cuadrillas municipales, los equipos de asistencia y los vehículos esenciales que deben circular durante el temporal.

En ese contexto, las autoridades pidieron a la población limitar el uso de vehículos particulares. “Reducir el tránsito permitirá que las tareas de despeje y atención de distintos inconvenientes puedan desarrollarse con mayor rapidez y seguridad”, señalaron desde el municipio.

Los consejos de la Municipalidad de Bariloche para conducir con seguridad pese a la nieve. Instagram @municipalidaddebariloche La Municipalidad también solicitó a los empleadores que contemplen las dificultades de traslado que provoca el temporal. En el comunicado, pidió abstenerse de aplicar descuentos o sanciones a quienes no puedan concurrir a sus lugares de trabajo por razones de seguridad o por imposibilidad material de desplazamiento.

Mientras tanto, las cuadrillas municipales continúan desplegadas en distintos puntos de Bariloche. Los equipos pertenecen a las delegaciones Centro, Sur, Cerro Otto, Lago Moreno, El Cóndor y Cerro Catedral.