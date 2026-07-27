Bariloche declaró la Emergencia Climática por las nevadas: cómo seguirá el tiempo
La medida busca resguardar a vecinos y turistas, facilitar el trabajo de cuadrillas y sostener las tareas de despeje en distintos sectores de Bariloche.
La Municipalidad de San Carlos de Bariloche declaró la Emergencia Climática por las nevadas que afectan a la ciudad y recomendó evitar la circulación de vehículos particulares. La medida alcanza a rodados de cualquier porte y apunta a reducir los desplazamientos a situaciones de necesidad o emergencia.
La decisión fue adoptada por el intendente Walter Cortés ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas. Según informó el municipio a través de un comunicado, se esperan nevadas y lluvias que impactarán en distintos sectores de la ciudad. La declaración de emergencia busca resguardar la seguridad vial y la integridad física de vecinos y turistas. También tiene como objetivo facilitar el trabajo de las cuadrillas municipales, los equipos de asistencia y los vehículos esenciales que deben circular durante el temporal.
En ese contexto, las autoridades pidieron a la población limitar el uso de vehículos particulares. “Reducir el tránsito permitirá que las tareas de despeje y atención de distintos inconvenientes puedan desarrollarse con mayor rapidez y seguridad”, señalaron desde el municipio.
La Municipalidad también solicitó a los empleadores que contemplen las dificultades de traslado que provoca el temporal. En el comunicado, pidió abstenerse de aplicar descuentos o sanciones a quienes no puedan concurrir a sus lugares de trabajo por razones de seguridad o por imposibilidad material de desplazamiento.
Mientras tanto, las cuadrillas municipales continúan desplegadas en distintos puntos de Bariloche. Los equipos pertenecen a las delegaciones Centro, Sur, Cerro Otto, Lago Moreno, El Cóndor y Cerro Catedral.
Las tareas incluyen despeje, distribución de arena y sal, y mantenimiento de la transitabilidad. El objetivo es sostener la circulación en los sectores necesarios para asistencia, servicios esenciales y atención de inconvenientes vinculados con el temporal.
Cómo seguirá el tiempo en Bariloche
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que para este lunes se esperan nevadas y lluvias en Bariloche, condiciones se mantendrían, por lo menos, hasta el viernes 31 de julio. A continuación, detallamos cómo seguirá el tiempo en la ciudad de la Patagonia esta semana:
- Lunes 27 de julio: mínima de -3°, máxima de 5°; lluvias y nevadas hacia la noche.
- Martes 28 de julio: mínima de -4°, máxima de 5°; nevadas fuertes durante la madrugada y la mañana; lluvias y nevadas hacia la tarde.
- Miércoles 29 de julio: mínima de -6°, máxima de 0°; mayormente nublado.
- Jueves 30 de julio: mínima de -1°, máxima de 3°; nevadas durante la madrugada y la mañana; lluvias y nevadas hacia la tarde y noche.
- Viernes 31 de julio: mínima de -1°, máxima de 6°; lluvias y nevadas durante la madrugada y la mañana; lluvias aisladas hacia la tarde y noche.