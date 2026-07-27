A qué hora llegan las lluvias al AMBA y cuándo habrá tormentas fuertes

El breve respiro del domingo quedó atrás y Buenos Aires volvió a mostrar un cielo cubierto. La última semana de julio comenzó con humedad, neblinas y una baja probabilidad de lluvias , aunque la atención ya está puesta en un posible episodio de tormentas fuertes entre el viernes y el sábado.

El pronóstico actualizado presenta dos momentos de inestabilidad. El primero llegará durante la tarde y la noche de hoy, con precipitaciones aisladas y temperaturas templadas. Después habrá una pausa, con jornadas grises pero sin fenómenos importantes. El segundo cambio podría producirse al cierre de la semana y tendría mayor intensidad.

La mañana transcurrirá con cielo nublado, una temperatura cercana a los 12 grados y una probabilidad de precipitaciones que no superará el 10%. El escenario comenzará a cambiar después del mediodía: durante la tarde se esperan tormentas aisladas, con chances de lluvia de entre el 10% y el 40% y una máxima que alcanzará los 19 grados.

Hacia la noche podrían desarrollarse chaparrones, también con una probabilidad máxima del 40%, mientras el termómetro descenderá hasta los 16 grados. Los fenómenos no serían continuos ni afectarían de igual manera a todos los barrios de la Ciudad y el conurbano. El detalle coincide con el pronóstico difundido a partir de los datos del Servicio Meteorológico Nacional .

El martes ofrecerá una primera pausa. Se prevé una mínima de 12 grados, una máxima de 17 y cielo mayormente nublado, aunque sin lluvias significativas. Durante la madrugada podrían aparecer neblinas y hacia la noche se esperan ráfagas del sudeste de hasta 50 kilómetros por hora.

SMN

El miércoles será más fresco, con valores de entre 9 y 16 grados y una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10% durante las primeras horas. La nubosidad seguirá presente buena parte del día. El jueves, en cambio, aparece como la jornada más favorable para actividades al aire libre: no se anuncian lluvias, habrá algunos períodos de sol y la temperatura oscilará entre 7 y 16 grados.

Tormentas fuertes para cerrar julio: qué anticipan los modelos

La mejora duraría poco. Los modelos analizados por Meteored anticipan un rápido aumento de la humedad y la nubosidad durante el viernes 31. Las primeras precipitaciones podrían comenzar por la tarde, mientras que las tormentas ganarían intensidad hacia la noche. El período más complicado se ubicaría entre las últimas horas del viernes y la madrugada del sábado 1° de agosto.

En ese tramo podrían registrarse lluvias abundantes, fuerte actividad eléctrica y caída aislada de granizo. Algunas simulaciones proyectan acumulados superiores a los 50 milímetros en pocas horas sobre sectores cercanos al Río de la Plata. Sin embargo, se trata de una previsión que todavía puede cambiar en intensidad y horario.