El "Super Niño" amenaza con más lluvias: hasta cuándo habrá mal tiempo en el AMBA y dónde rigen alertas
Las lluvias continuarán en el AMBA antes de una mejora. El SMN emitió alertas amarillas y naranjas en distintas regiones del país.
El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una nueva seguidilla de jornadas inestables, con lluvias, cielo cubierto y temperaturas bajas. Aunque el pronóstico oficial anticipa una mejora desde este martes, otros reportes mantienen la posibilidad de precipitaciones durante varios días de la semana.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las lloviznas se mantendrían durante la madrugada del martes. Desde la mañana, el tiempo comenzaría a estabilizarse, aunque el cielo permanecería nublado. La temperatura prevista para esta jornada se ubicará entre los 10 grados de mínima y los 14 grados de máxima.
Cuántos días con lluvias se esperan en Buenos Aires
El pronóstico del SMN indica que las condiciones comenzarían a mejorar a partir del miércoles. Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche pasaría a estar parcialmente nublado. Las temperaturas se mantendrán bajas, con una mínima estimada de 8 grados y una máxima de 13.
Para el jueves, el organismo nacional anticipa cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. El termómetro volverá a ubicarse entre los 8 grados de mínima y los 13 grados de máxima.
El viernes también presentaría condiciones estables, aunque con una importante cobertura de nubes. El cielo estaría mayormente nublado desde la madrugada hasta la noche, con registros de entre 10 y 15 grados.
Alertas por tormentas, nevadas, lluvias y viento
Mientras el AMBA atraviesa jornadas de inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas y naranjas para diferentes regiones del país. Los avisos comprenden fenómenos como tormentas, nevadas, lluvias y fuertes vientos. Alcanzan a sectores del Litoral, el noroeste argentino, Cuyo y la Patagonia.
Las advertencias fueron difundidas después del ingreso de un sistema de alta presión que provocará bajas temperaturas.
El nivel de mayor peligrosidad corresponde a la alerta naranja por nevadas. En las zonas alcanzadas podrían registrarse fenómenos capaces de generar dificultades en las actividades habituales, por lo que el organismo recomendó extremar las precauciones.
El Niño y un escenario favorable para la inestabilidad
El fenómeno de El Niño modifica la circulación atmosférica sobre Sudamérica y puede favorecer el fortalecimiento de la corriente en chorro subtropical. Esta corriente consiste en una franja de vientos intensos que circula por las capas altas de la atmósfera y aporta condiciones dinámicas favorables para el ascenso del aire y la formación de grandes nubes de tormenta.
El Niño también puede aumentar la frecuencia y la intensidad de la corriente en chorro de bajo nivel sudamericana. Este flujo transporta calor y humedad desde la Amazonía hacia Paraguay y el norte de la Argentina. Posteriormente, esa influencia puede extenderse hacia otras zonas del Cono Sur. La combinación de ambas corrientes reúne dos elementos relevantes para el desarrollo de tormentas intensas.