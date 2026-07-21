El "Super Niño" amenaza con más lluvias: hasta cuándo habrá mal tiempo en el AMBA y dónde rigen alertas

Las lluvias continuarán en el AMBA antes de una mejora. El SMN emitió alertas amarillas y naranjas en distintas regiones del país.

El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una nueva seguidilla de jornadas inestables, con lluvias, cielo cubierto y temperaturas bajas. Aunque el pronóstico oficial anticipa una mejora desde este martes, otros reportes mantienen la posibilidad de precipitaciones durante varios días de la semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las lloviznas se mantendrían durante la madrugada del martes. Desde la mañana, el tiempo comenzaría a estabilizarse, aunque el cielo permanecería nublado. La temperatura prevista para esta jornada se ubicará entre los 10 grados de mínima y los 14 grados de máxima.

Cuántos días con lluvias se esperan en Buenos Aires El pronóstico del SMN indica que las condiciones comenzarían a mejorar a partir del miércoles. Durante la madrugada y la mañana se espera cielo mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche pasaría a estar parcialmente nublado. Las temperaturas se mantendrán bajas, con una mínima estimada de 8 grados y una máxima de 13.

El SMN anunció hasta cuando seguirá la lluvia en el AMBA. Para el jueves, el organismo nacional anticipa cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. El termómetro volverá a ubicarse entre los 8 grados de mínima y los 13 grados de máxima.

El viernes también presentaría condiciones estables, aunque con una importante cobertura de nubes. El cielo estaría mayormente nublado desde la madrugada hasta la noche, con registros de entre 10 y 15 grados.