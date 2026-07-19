Pronóstico en Mendoza: lunes con lluvias, descenso de la temperatura y nevadas en cordillera

El pronóstico para este lunes 20 de julio anticipa una jornada fría e inestable en Mendoza. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una máxima de 11°C y una mínima de 5°C.

Además, hay probabilidad de precipitaciones aisladas durante gran parte del día. El organismo nacional indica entre 10 y 40% de posibilidades de lluvias en la madrugada, mañana, tarde y noche.

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas señala para este lunes una jornada "mayormente nublada con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste". La máxima pronosticada es de 13°C, mientras que la mínima sería de 3°C.

Además, continúa el pronóstico de nevadas en cordillera , en medio de un temporal que se extenderá durante toda la semana.

Para el martes, se espera un día mayormente nublado y frío con precipitaciones, sumado a vientos leves del sudeste. La máxima pronosticada es de 9°C y la mínima de 1°C.

En tanto, el miércoles estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. La máxima será de 11°C y la mínima de 1°C.

El jueves anticipan una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura y vientos leves del este. La máxima pronosticada es de 14°C y la mínima de 4°C.