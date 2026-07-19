Pronóstico en Mendoza: lunes con lluvias, descenso de la temperatura y nevadas en cordillera
Mendoza se prepara para un inicio de semana frío y con precipitaciones. Cómo seguirá el tiempo lo que resta de la semana.
El pronóstico para este lunes 20 de julio anticipa una jornada fría e inestable en Mendoza. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una máxima de 11°C y una mínima de 5°C.
Además, hay probabilidad de precipitaciones aisladas durante gran parte del día. El organismo nacional indica entre 10 y 40% de posibilidades de lluvias en la madrugada, mañana, tarde y noche.
El pronóstico de Contingencias Climáticas
Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas señala para este lunes una jornada "mayormente nublada con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste". La máxima pronosticada es de 13°C, mientras que la mínima sería de 3°C.
Además, continúa el pronóstico de nevadas en cordillera, en medio de un temporal que se extenderá durante toda la semana.
Cómo seguirá la semana
Para el martes, se espera un día mayormente nublado y frío con precipitaciones, sumado a vientos leves del sudeste. La máxima pronosticada es de 9°C y la mínima de 1°C.
En tanto, el miércoles estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. La máxima será de 11°C y la mínima de 1°C.
El jueves anticipan una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura y vientos leves del este. La máxima pronosticada es de 14°C y la mínima de 4°C.