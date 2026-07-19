Presenta:

Sociedad

|

pronóstico

Pronóstico en Mendoza: lunes con lluvias, descenso de la temperatura y nevadas en cordillera

Mendoza se prepara para un inicio de semana frío y con precipitaciones. Cómo seguirá el tiempo lo que resta de la semana.

MDZ Sociedad

El pronóstico anticipa un lunes frío y con precipitaciones aisladas.&nbsp;

El pronóstico anticipa un lunes frío y con precipitaciones aisladas. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

El pronóstico para este lunes 20 de julio anticipa una jornada fría e inestable en Mendoza. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una máxima de 11°C y una mínima de 5°C.

Además, hay probabilidad de precipitaciones aisladas durante gran parte del día. El organismo nacional indica entre 10 y 40% de posibilidades de lluvias en la madrugada, mañana, tarde y noche.

El pronóstico de Contingencias Climáticas

Por su parte, la Dirección de Contingencias Climáticas señala para este lunes una jornada "mayormente nublada con precipitaciones y poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste". La máxima pronosticada es de 13°C, mientras que la mínima sería de 3°C.

La semana arranca con pronóstico de lluvias en Mendoza.

La semana arranca con pronóstico de lluvias en Mendoza.

Además, continúa el pronóstico de nevadas en cordillera, en medio de un temporal que se extenderá durante toda la semana.

Cómo seguirá la semana

Para el martes, se espera un día mayormente nublado y frío con precipitaciones, sumado a vientos leves del sudeste. La máxima pronosticada es de 9°C y la mínima de 1°C.

En tanto, el miércoles estará parcialmente nublado con ascenso de la temperatura, vientos de dirección variable. La máxima será de 11°C y la mínima de 1°C.

El jueves anticipan una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura y vientos leves del este. La máxima pronosticada es de 14°C y la mínima de 4°C.

Archivado en

Notas Relacionadas