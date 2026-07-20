Tiempo: hasta cuándo siguen las lluvias y cuándo vuelve el sol en Mendoza

Desde la semana pasada, Mendoza atraviesa condiciones poco habituales para una provincia acostumbrada a los días soleados. Incluso durante el invierno, además de las bajas temperaturas, la nubosidad, las lluvias y las nevadas en la cordillera se mantuvieron durante varias jornadas. Por eso, muchos se preguntan cuándo comenzará a mejorar el tiempo y volverá a aparecer el sol. Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, las condiciones inestables van a seguir durante el comienzo de la semana.

Este lunes se espera una jornada mayormente nublada, con precipitaciones, poco cambio de la temperatura y vientos leves del sudeste. También seguirán las nevadas en la cordillera. La máxima será de 13° y la mínima de 3°.

El martes será el día más frío de los próximos días en Mendoza. El cielo permanecerá mayormente nublado y nuevamente podrían registrarse precipitaciones, mientras que en alta montaña continuarán las nevadas. La temperatura máxima apenas llegará a los 9° y la mínima descenderá hasta 1°.

Mejoras paulatinas para el tiempo en Mendoza El miércoles va a empezar a notarse una mejora, aunque todavía no será una jornada completamente soleada. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, ascenso de la temperatura y vientos de dirección variable. La máxima será de 11° y la mínima volverá a ubicarse en 1°. En la cordillera, en tanto, todavía podrían continuar las nevadas.

La respuesta para quienes esperan el regreso de la Mendoza soleada aparece en el pronóstico del jueves. Para esa jornada se anuncia cielo despejado, ascenso de la temperatura y vientos leves del este. La máxima alcanzará los 14° y la mínima será de 4°.