Mendoza arranca la semana con doble alerta meteorológica: las zonas más afectadas

El pronóstico anticipa precipitaciones en el llano y nevadas intensas en distintos sectores de la cordillera de Mendoza.

El pronóstico anticipa un lunes frío y lluvioso en Mendoza, con una máxima de apenas 13°.

La semana arranca en Mendoza con muchas nubes, algunas lluvias y bastante frío. Según el pronóstico, este lunes no habrá grandes cambios térmicos respecto de las últimas jornadas.

La mínima será de 3° durante las primeras horas del día, mientras que la máxima llegará a 13° por la tarde. Habrá viento del sector sur que traerá lluvias al llano y mucha inestabilidada en la corillera.

Alerta meteorológica por nevadas en la cordillera La situación más complicada seguirá concentrada en la cordillera de Mendoza, donde continúan las nevadas y rigen alertas de distinto nivel. En Las Heras y Luján de Cuyo se mantiene una alerta amarilla por nevadas persistentes de variada intensidad.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que en estos sectores podrían acumularse entre 30 y 50 centímetros de nieve por cada día de pronóstico. Los valores pueden ser superados de manera puntual y, en las zonas más bajas, las precipitaciones podrían darse en forma de nieve o aguanieve. También se prevén vientos intensos, posible viento blanco y reducción de la visibilidad.

La alerta naranja por nevadas alcanza sectores del Valle de Uco, General Alvear y Malargüe, en Mendoza. El nivel de alerta sube a naranja en sectores de General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y Malargüe. Allí se esperan nevadas intensas y persistentes, con acumulaciones de entre 100 y 150 centímetros durante todo el período de alerta, aunque no se descartan registros superiores.