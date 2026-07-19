Dos incidentes en la Arístides terminaron con cuatro personas demoradas tras la final del Mundial

Una pelea entre tres personas y el secuestro de un arma marcaron dos intervenciones policiales. Los involucrados en los incidentes fueron retirados de la zona.

Durante los incidentes cuatro personas fueron identificadas y capturadas y expulsadas del lugar.

Dos incidentes registrados en la avenida Arístides Villanueva tras la final del Mundial obligaron a la intervención de la Policía de Mendoza. Una pelea entre tres personas y el secuestro de un arma blanca derivaron en cuatro personas demoradas y retiradas del lugar para evitar nuevos disturbios.

El primero de los hechos ocurrió cuando efectivos que patrullaban la zona detectaron una pelea entre tres personas, quienes mantenían una violenta disputa en la que se arrojaban botellas. Ante la situación, los uniformados intervinieron de inmediato, identificaron a los involucrados y los retiraron de la Arístides para restablecer la calma.

Le secuestraron un arma blanca Minutos más tarde, un ciudadano alertó a los efectivos sobre la presencia de un hombre que ocultaba entre sus pertenencias un elemento punzante. Con las características aportadas, el sospechoso fue localizado e identificado por el personal policial.