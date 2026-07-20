Desesperada búsqueda de Micaela Albornoz en Córdoba: la Policía la reconoció en la terminal y la dejó seguir

Micaela Albornoz desapareció el 24 de junio en Rosario. Sus familiares dijeron haberla reconocido en un video de la terminal de Córdoba, donde los policías la identificaron y le permitieron continuar su camino.

La búsqueda de Micaela Gladys Albornoz, la mujer de 32 años desaparecida desde el 24 de junio en Rosario, se extendió a la provincia de Córdoba. Así lo definió la fiscalía luego de que su familia afirmara haberla reconocido en un video registrado en la terminal de ómnibus de la capital cordobesa.

Según los medios locales, las imágenes fueron tomadas el 30 de junio, seis días después de la desaparición. En la filmación se observa a una mujer junto a efectivos policiales, quienes la identificaron en ese momento. Pese a que existía una orden de búsqueda de paradero, los policías dijeron que no la retuvieron en ese momento porque “respondió sin inconvenientes y se trataba de una persona mayor de edad”.

La pista se sumó a otro dato relevante para la investigación. La Policía de Córdoba confirmó que un hombre fue detenido acusado de utilizar la tarjeta de débito de Albornoz. Ante los efectivos, el sospechoso admitió haberle sustraído el plástico y haber realizado distintas transacciones bancarias.

Micaela Albornoz. X De acuerdo con lo informado por El DoceTv, el hombre también señaló que estuvo con Micaela, aunque afirmó no conocer su paradero actual. Esa declaración quedó incorporada como parte de las diligencias que ahora concentran parte del trabajo investigativo en Córdoba.

Cómo es Micaela Albornoz, la mujer que buscan en Córdoba La búsqueda se desarrolla con intervención de autoridades de Santa Fe y Córdoba. El Ministerio de Seguridad cordobés difundió la imagen de la mujer desaparecida y solicitó colaboración de la ciudadanía para obtener información que permita dar con su ubicación.