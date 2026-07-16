La familia de Catalina Gutiérrez exige perpetua sin beneficios para el femicida

Este 17 de julio se cumplen dos años del femicidio de Catalina Gutiérrez , la estudiante de 21 años asesinada en la ciudad de Córdoba por Néstor Soto. En el marco del aniversario, su familia convocó a una misa en su memoria y reiteró el reclamo para que la condena a prisión perpetua impuesta al homicida sea cumplida de manera efectiva y sin beneficios.

La ceremonia religiosa se celebrará este viernes, a las 19.30, en la Capilla del barrio Inaudi, en la zona sur de la capital cordobesa, donde familiares, amigos y allegados volverán a reunirse para recordar a la joven.

"Al cumplirse dos años de la partida de Catalina, nos unimos en oración para recordarla. Siempre en nuestros corazones", expresa la invitación difundida por la familia.

En diálogo con Noticias Argentinas, Marcelo Gutiérrez, padre de Catalina, aseguró que el recuerdo de su hija permanece intacto. "Tengo los mejores recuerdos de Catalina. Era una buena hija, buena amiga, excelente estudiante y una gran persona", expresó.

Además del homenaje, la familia volvió a poner el foco en la condena dictada contra Néstor Soto. Marcelo Gutiérrez sostuvo que, junto con su esposa Eleonora Vollenweider y su hija Lucía, continuará reclamando para que la prisión perpetua no pueda ser reducida con el paso del tiempo. " Queremos que la perpetua sea efectiva y de por vida . Hoy en Argentina llega hasta los 35 años. Vamos a luchar", afirmó.

Soto fue condenado el 19 de marzo de 2025 por la Cámara en lo Correccional y Criminal de Undécima Nominación de Córdoba, que lo declaró responsable de homicidio calificado por mediar violencia de género y criminis causa, en un fallo que confirmó que se trató de un femicidio.

Durante la lectura de la sentencia, el presidente del tribunal, Horacio Augusto Carranza, detalló que el acusado fue hallado culpable de lesiones leves agravadas por violencia de género y del homicidio cometido para procurar su impunidad.

El femicidio de Catalina Gutiérrez

La investigación determinó que el 17 de julio de 2024, Catalina pasó a buscar a Soto por su vivienda para asistir a una reunión con amigos. Sin embargo, ese encuentro nunca ocurrió.

Dentro de la casa, el joven la golpeó y la estranguló. Luego trasladó el cuerpo hasta el automóvil de la víctima, un Renault Clio, y condujo hasta barrio Ampliación Kennedy, donde intentó incendiar el vehículo para borrar las pruebas del crimen.

El plan fracasó porque el fuego no llegó a consumir completamente el auto, lo que permitió a los investigadores reconstruir la mecánica del asesinato y reunir pruebas clave para lograr la condena.

A dos años del femicidio, la familia de Catalina continúa reclamando justicia y mantiene vivo el recuerdo de una joven cuya muerte marcó profundamente a la sociedad cordobesa.