Fue investigado por femicidio, quedó libre y ahora lo condenaron por un caso de violencia de género

En 2019, María Gisela Villafañe fue hallada asesinada en un descampado de Rodeo de la Cruz, Guaymallén . La joven tenía 25 años y su pareja, Guillermo Humberto Navia Rico (65), se transformó en el principal sospechoso del femicidio . Pese a eso, terminó desvinculado de la causa. Ahora, años después, el hombre fue condenado por un caso de violencia de género .

Fuentes judiciales indicaron que Navia Rico fue denunciado en 2025 por otra mujer con la que mantenía una relación sentimental, situación que lo llevó a ser imputado en una causa de amenazas y por quebrantar la prohibición de acercamiento que previamente le había impuesto la Justicia, por episodios de violencia previos.

Tras varios meses de investigación, el sexagenario fue citado el pasado viernes por las autoridades para enfrentar una audiencia de acusación en el marco de ese expediente, liderado por el fiscal de Violencia de Género Gerardo Mangianello .

Durante la sesión, surgió la posibilidad de definir la situación de Navia Rico mediante un juicio abreviado inicial , el cual fue pactado entre la defensa y el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ).

La jueza Dolores Ramón homologó el acuerdo entre las partes y, luego de escuchar al acusado reconocer que cometió los hechos que se le endilgaban, dictó la sentencia por seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de amenazas simples en contexto de violencia de género y desobendiencia a la autoridades en concurso real.

Pero, debido a que Navia había sido condenado en julio de 2021 en una causa tramitada por la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, ocasión en la que le impusieron un castigo de dos años de cárcel en suspenso, la magistrada revocó la condicional de la pena y unificó ambas sentencias en un total de dos años de encierro de cumplimiento efectivo.

De esa manera, Navia Rico quedó tras las rejas y deberá purgar la condena en un penal provincial, luego de ser sentenciado en la causa de violencia de género.

El femicidio de Gisela Villafañe

Corría la mañana del miércoles 8 de mayo de 2019 cuando una mujer salió a pasear sus perros por las inmediaciones de los barrios Congreso y Progreso de Rodeo de la Cruz. Al pasar por un descampado de la zona, uno de los animales se acercó hasta las maleazas y la mujer notó que allí yacía el cadáver de una mujer.

Tras la llegadas de policías y peritos a la escena, se constató que se trataba de Gisela Villafañe, una joven madre que vivía en las citadas barriadas y se encontraba en pareja con Navia Rico, un hombre conocido por los vecinos de ese sector.

Gisella Villafañe fue asesinada en mayo de 2019. Archivo MDZ.

Rápidamente, el sexagenario quedó en la mira de los detectives del caso, ya que testigos señalaron que era habitual escucharlo discutir por su pareja y existían situaciones de violencia de género. Así, fue detenido e imputado por el femicidio de su entonces pareja.

Pero, con el paso de los meses se introdujeron a la causa pruebas que desestimaron la participación de Navia Rico en el asesinato y fue liberado —y posteriormente sobreseído— en el expediente que investigaba la muerte de Villafañe.

Finalmente, los avances en la pesquisa apuntaron contra su hijo, Humberto Nicolás Navia Franco (26), quien terminó siendo condenado a prisión perpetua en 2022, tras ser hallado culpable por un jurado popular.