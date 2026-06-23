Se conocieron fotos que muestran a Claudio Barrelier tras el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega incorporó en las últimas horas una serie de imágenes de las cámaras de seguridad frente a su vivienda que permiten reconstruir casi minuto a minuto los movimientos de Claudio Barrelier antes y después del crimen que conmocionó a Córdoba.

El material salió a la luz luego de que se levantara el secreto de sumario en la causa que instruye el fiscal Raúl Garzón y se convirtió en una de las evidencias más importantes para comprender la secuencia de hechos ocurrida entre el 23 y el 25 de mayo pasado.

Las diez fotografías forman parte de un minucioso trabajo de reconstrucción realizado por los investigadores a partir de cámaras de seguridad públicas y privadas. Las imágenes muestran el recorrido del principal acusado desde horas antes del encuentro con Agostina hasta el momento en que regresó a su domicilio con el vehículo que, según la acusación, utilizó para trasladar y descartar el cuerpo de la adolescente.

La secuencia comienza el sábado 23 de mayo a las 13:42. En ese momento, Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta abandonan la vivienda de Juan del Campillo 878 para dirigirse al complejo deportivo Serpentina. Allí se encuentran con Agostina Vega y Melisa Heredia. Según la investigación, en ese lugar se habría producido un intercambio de teléfonos celulares entre la víctima y quien luego sería señalado como su femicida.

Horas más tarde, a las 22:40, una nueva imagen muestra a Barrelier saliendo de su domicilio. De acuerdo con la hipótesis del fiscal Garzón, fue a buscar a Agostina al punto de encuentro pactado previamente . La adolescente había llegado en taxi hasta la zona y los investigadores sostienen que fue llevada engañada hasta la vivienda ubicada en barrio Cofico.

Quince minutos después, a las 22:55, una cámara registra el ingreso de ambos a la casa. Se trata de una de las imágenes que ya había trascendido durante los días en que la adolescente era intensamente buscada por familiares y amigos.

La reconstrucción continúa a las 23:05 con la llegada de dos personas al domicilio. Según consta en el expediente, se trata de Matías, inquilino de la vivienda, y su hermano Lukas. Ambos ingresaron a la propiedad donde también se encontraban Marianela, pareja de Barrelier, y Ludmila, pareja de Matías.

Las fotos post femicidio

Uno de los registros que más atención despierta entre los investigadores corresponde a la mañana siguiente. A las 6:41 del domingo 24 de mayo, Barrelier fue captado saliendo a la calle mientras hablaba por teléfono. La imagen fue tomada pocas horas después del ingreso de Agostina a la vivienda y en momentos en que, según la principal hipótesis judicial, la adolescente ya había sido asesinada.

La cronología también incorpora movimientos de Osvaldo Fassetta. A las 11:39 del mismo domingo regresó a la casa junto a un amigo y permaneció allí durante parte de la jornada. Más tarde, a las 15:38, fue registrado retirándose del lugar.

Sin embargo, una de las fotografías que más comprometerían a Barrelier fue tomada a las 18. Allí se observa al acusado cruzando la calle para analizar una cámara de seguridad ubicada frente a su domicilio, en la esquina de Avellaneda y Del Campillo. Para los investigadores, el comportamiento podría indicar que intentaba verificar qué sectores habían quedado registrados y cuáles eran los alcances del sistema de vigilancia.

Ese dato adquiere relevancia porque la misma cámara captó momentos considerados claves por la fiscalía, entre ellos el ingreso de Agostina a la vivienda y posteriores movimientos vinculados al traslado del cuerpo.

Las fotos del Ford Ka

La secuencia concluye el lunes 25 de mayo. A las 9:48, Barrelier abandona la casa en un vehículo de aplicación para dirigirse al domicilio de Soledad Andreani. Según la reconstrucción judicial, allí retiró el Ford Ka que luego utilizó para transportar los restos de la víctima.

Poco más de una hora después, a las 10:55, regresó a Juan del Campillo 878 con el automóvil. La investigación sostiene que permaneció estacionado durante aproximadamente 18 minutos y que en ese lapso cargó una conservadora y tachos de pintura donde se encontraban los restos desmembrados de Agostina.

Posteriormente, cámaras de monitoreo urbano lo registraron circulando hacia barrio Ampliación Ferreyra, donde finalmente fueron descartados los restos de la adolescente.

Para la fiscalía, la secuencia fotográfica constituye una pieza central en la reconstrucción del femicidio. Las imágenes no sólo permiten establecer horarios y desplazamientos, sino también analizar las conductas del principal acusado durante las horas posteriores al crimen.

Mientras la investigación avanza sobre el rol que pudieron haber tenido otros imputados en el caso, el nuevo material fortalece la hipótesis de que Barrelier ejecutó un plan destinado a ocultar el asesinato y eliminar pruebas. Con el secreto de sumario ya levantado, las fotografías comenzaron a revelar detalles hasta ahora desconocidos de uno de los casos que más conmocionó a la sociedad cordobesa en los últimos años.