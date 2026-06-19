Volvieron a allanar la casa de Claudio Barrelier: secuestraron cuchillos y otros elementos

La investigación por el femicidio de Agostina Vega avanzó este viernes con un quinto allanamiento en la vivienda de Claudio Barrelier , ubicada en calle Campillo 878, de barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. Allí, los investigadores secuestraron dos cuchillos y buscaban un afilador que podría ser una pieza clave en la causa.

El operativo se realizó alrededor del mediodía y estuvo a cargo de personal de Policía Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que permaneció cerca de 30 minutos dentro de la propiedad, considerada por la investigación como el lugar donde se habría cometido el crimen de la adolescente de 14 años, el 23 de mayo pasado.

Según trascendió, los peritos llegaron específicamente en busca de un afilador sobre el que existirían registros de manchas de sangre. Sin embargo, durante el procedimiento terminaron secuestrando dos cuchillos que serán sometidos a nuevas pericias, entre otros elementos de valor .

Además del quinto allanamiento en la vivienda, se supo que Claudio Barrelier fue trasladado nuevamente desde Bouwer a Tribunales para someterse a pericias psicológicas y psiquiátricas. El miércoles había sido indagado por homicidio triplemente calificado, pero negó la acusación y luego se abstuvo de declarar.

El allanamiento de este viernes se produjo mientras Soledad Andreani, expareja de Barrelier e imputada por encubrimiento agravado, comparecía ante el fiscal Raúl Garzón. La mujer negó los hechos que se le atribuyen, pero, por recomendación de su abogado defensor, decidió abstenerse de declarar. Lo mismo había ocurrido el jueves con Osvaldo Fasseta, el otro imputado por encubrimiento en la causa.

El representante legal de la mujer, Ángelo Giorgetti, cuestionó la acusación y sostuvo que no existen pruebas directas contra su defendida. Además, adelantó que durante el fin de semana analizarán el expediente y posteriormente solicitarán su excarcelación.

Allanamiento y dudas

Uno de los interrogantes centrales de la investigación continúa siendo la identificación del objeto empleado para desmembrar el cuerpo de Agostina Vega.

Las pericias forenses determinaron que los cortes presentan características compatibles con desgarros y no con un corte limpio, lo que indicaría el uso de elementos de filo convencional y una maniobra realizada por una persona sin conocimientos específicos en anatomía.

Los investigadores todavía no lograron encontrar ni el celular de la víctima ni el elemento utilizado para la mutilación del cuerpo, dos piezas consideradas fundamentales para reconstruir el crimen. Se cree que el secuestro en este nuevo allanamiento podría estar vinculados con esto.

Mientras la investigación avanza con nuevas medidas probatorias, existe una fuerte expectativa en torno al eventual levantamiento del secreto de sumario, una instancia que permitirá a las defensas acceder en detalle al expediente y conocer el conjunto de evidencias reunidas por la Fiscalía.