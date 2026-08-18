Accidente en la Ruta 60: murió la madre de las hermanas Masó y la tragedia sumó su cuarta víctima fatal

El trágico accidente ocurrido el último fin de semana en la Ruta 60 , Maipú , sumó la noche de este martes la cuarta víctima fatal. Se trata de Ariadna Tillar , madre de Rosario (19) y Juana Masó (20), las dos hermanas que fallecieron durante la jornada del lunes. La mujer, de 52 años, murió durante la tardenoche de este martes en el Hospital Perrupato de San Martín.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, Tillar se encontraba en estado crítico y no había mostrado signos de recuperación desde que fue internada. Al parecer, en las últimas horas su cuadro empeoró y, pese a los esfuerzos de los médicos, perdió la vida cerca de las 20.

Tras eso, desde el nosocomio de la Zona Este dieron aviso a las autoridades a cargo de la investigación, la cual es liderada por la fiscal de Tránsito Mariana Gutiérrez.

El siniestro se produjo alrededor de las 20.30 del domingo cuando Martín Omar Tillar —tío de la joven fallecida— manejaba una Volkswagen T-Cross por la Ruta 60 , en dirección al oeste, acompañado por su pareja, Florencia Bettalemmi (42); su hermana Ariadna Tillar (54) y sus dos sobrinas Rosario y Juana Maso , de 19 y 20 años, respectivamente.

De acuerdo con una testigo presencial que entrevistaron los policías en la escena, Tillar intentó adelantarse a un vehículo que venía por la misma vía y terminó embistiendo de frente al Peugeot 504 conducido por Oscar Anibal "Chacha" Fernández Mercau , un conocido árbitro de Tres Porteñas , San Martín.

A raíz del fuerte impacto, el árbitro sanmartiniano fue extraído en estado crítico del interior de su vehículo y murió mientras era trasladado por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al Hospital Central.

Oscar Fernández Mercau y las hermanas Juana y Rosario Maso, las otras tres víctimas fatales del choque. MDZ.

Por su parte, también se rescató a los ocupantes de la Volkswagen T-Cross y Rosario Maso tuvo que ser trasladada de urgencia en el Helicóptero Halcón III, desde el Hospital Perrupato de San Martín, hasta el Hospital Central, en la Ciudad de Mendoza, debido a su crítico cuadro.

En tanto, su hermana fue llevada en ambulancia hasta el mismo centro asistencial; su madre quedó internada en el Perrupato y su tío fue llevado hasta el Hospital Lagomaggiore, donde permanecía internado en grave estado, luchando por su vida hasta la noche de este martes. Por último, Bettalemmi quedó alojada en el Hospital El Carmen y estaba fuera de peligro.

Finalmente, con el paso de las horas, y pese a los esfuerzos médicos, las hermanas Maso fallecieron entre el mediodía y la noche de este lunes en sus respectivas habitaciones del Hospital Central. Mientras que el deceso de su madre se produjo este martes.