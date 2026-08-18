Brasil suspendió los vuelos turísticos en helicóptero de cuatro empresas tras tres accidentes en ocho meses

La medida fue tomada luego de detectar indicios de irregularidades en los registros de vuelos llevados a cabo por distintas compañías.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil anunció este martes la suspensión de los vuelos panorámicos turísticos en helicóptero ofrecidos por cuatro empresas que operan en Río de Janeiro.

La medida alcanza a nueve helicópteros y se tomó luego de que se registraran tres accidentes en los últimos ocho meses, que provocaron la muerte de 13 personas. El director del organismo regulador, Tiago Chagas Faierstein, explicó que la decisión busca reforzar las condiciones de seguridad de este tipo de vuelos.

Qué irregularidades detectó la ANAC Según explicó Faierstein, las cuatro compañías estaban habilitadas para operar y contaban con su documentación actualizada. Sin embargo, durante una inspección fueron detectados indicios de irregularidades, principalmente vinculados con los tiempos de vuelo informados.

El funcionario señaló que algunas aeronaves realizaban vuelos de aproximadamente 30 minutos diarios, pero las empresas reportaban solamente 10 minutos de operación. De acuerdo con el funcionario, esta diferencia podía permitir que las empresas redujeran los costos de mantenimiento, ya que las tareas de mantenimiento deben realizarse periódicamente en función del tiempo de vuelo.

El choque de helicópteros en Río de Janeiro ocurrido en junio Las cuatro compañías alcanzadas por la suspensión de la ANAC son VRP, Broad Fly, Nobre Turismo y Mr. Top Fly. En total, la medida afecta a nueve helicópteros utilizados para ofrecer recorridos panorámicos en Río de Janeiro.