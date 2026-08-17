Una dentista, millonarios y un rapero: los insólitos 13 candidatos a la presidencia en Brasil

La carrera por la presidencia en Brasil reúne a 13 perfiles sumamente variados. Desde líderes políticos históricos hasta figuras del espectáculo y activistas sociales buscan conducir los destinos del país.

El actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca la reelección al frente de una amplia coalición oficialista . A sus 80 años, el antiguo líder sindical enfrenta el desafío de mantener la conducción del poder ejecutivo. Su propuesta se enfoca en la defensa del empleo y la inversión social en todo el territorio.

Lula da Silva conserva la ventaja, pero Flávio Bolsonaro logró reducir la diferencia en una posible segunda vuelta.

Por parte de la oposición, el senador Flávio Bolsonaro asume la candidatura del bloque de derecha tradicional. El legislador cuenta con el respaldo de su padre para disputar la jefatura del estado. Su discurso central apunta al combate del crimen organizado y la apertura de mercados.

El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, se presenta como una opción fuerte desde el sector agropecuario. Su plataforma política destaca la seguridad pública y el crecimiento económico del interior. Dispone de un amplio apoyo financiero y político en las regiones productivas.

El activista y músico Renan Santos busca captar el voto de protesta contra los partidos tradicionales. Su campaña se posiciona de forma crítica ante los viejos esquemas de la política formal. Propone reformas profundas en las instituciones públicas del país.

El empresario Romeu Zema aporta su perfil de gestor privado a la contienda ejecutiva. Como gobernador de Minas Gerais, basa sus propuestas en la reducción del gasto del estado. Su fortuna personal lo posiciona entre los aspirantes con mayor patrimonio.

El reconocido escritor y psiquiatra Augusto Cury ingresa a la contienda enfocado en la salud mental de la población. El famoso autor propone programas educativos orientados al desarrollo emocional y la formación de líderes. Su candidatura busca romper con la polarización mediante ideas sobre bienestar.

La dentista Samara Martins encabeza una propuesta de izquierda enfocada en los recursos naturales. Su programa plantea la nacionalización de las riquezas estratégicas para financiar la salud pública. Representa a sectores laborales y movimientos sociales urbanos.

El economista Edmilson Costa compite en representación del comunismo histórico del país. Su trayectoria académica sostiene un discurso crítico contra el modelo financiero actual. Promueve la defensa de los trabajadores y la distribución equitativa.

La empresaria Clariana Barão se suma a la carrera desde el sector del derecho y los negocios. Su propuesta electoral busca impulsar la actividad privada y apoyar a pequeños comerciantes. Plantea una agenda orientada a la eficiencia administrativa.

El historiador y rapero Hertz Dias lleva la cultura urbana y el activismo social a la contienda. Defiende la suspensión de la deuda pública y medidas inmediatas contra la desigualdad. Su mensaje conecta de forma directa con las periferias de las grandes ciudades.

El periodista Rui Costa Pimenta participa por cuarta ocasión en unos comicios presidenciales. Su discurso mantiene un enfoque crítico hacia las instituciones del sistema político. Se enfoca en movilizar a las bases obreras tradicionales.

El médico veterinario Wilson Grassi centra su proyecto en la protección de los animales y el medio ambiente. Promueve leyes de bienestar animal e inversión en sostenibilidad ecológica. Su figura atrae a votantes interesados en causas ambientales.

El influenciador Pablo Marçal completa la nómina con una plataforma basada en la inversión privada. Acumula un elevado patrimonio neto y una importante presencia en plataformas digitales. Su postulación enfrenta revisiones legales ante las autoridades electorales.