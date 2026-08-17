Cosmética natural: cómo hacer un jabón de aloe vera y naranja

Las alternativas sustentables para el cuidado personal ganan cada vez más seguidores. Entre las fórmulas caseras más populares se destaca también la elaboración de pastillas de jabón vegetal enriquecidas con pulpa de aloe vera e infusión de cáscara de naranja .

En primer lugar, lavar bien las cáscaras de naranja , picarlas en trozos pequeños y hervirlas en una olla tapada con agua durante 10 a 15 minutos a fuego medio hasta lograr una infusión bien concentrada.

Luego quitar las espinas de una hoja de aloe vera y dejarla en remojo en agua durante varias horas (o toda la noche) para eliminar la aloína, una sustancia amarillenta que puede resultar irritante.

El paso siguiente es extraer la pulpa transparente con una cuchara y procesarla hasta obtener un gel homogéneo. Derretir a baño María una barra de jabón de coco y otra de glicerina (preferentemente vegetales, neutras y sin fragancias ni colorantes añadidos).

Con la base líquida, incorporar una cucharada generosa del gel de aloe vera y otra del concentrado de naranja, revolviendo suavemente hasta unificar.

Para el moldeado, verter el contenido en moldes de silicona. Opcionalmente, se puede rociar un poco de alcohol en aerosol sobre la superficie para eliminar las burbujas de aire, o agregar unas gotas de aceite esencial (cítrico o de menta) para intensificar el perfume. Dejar enfriar hasta que solidifique por completo.

Mientras que el aloe vera aporta una profunda sensación de humectación y frescura, la piel de la naranja aporta los aceites esenciales característicos de su fragancia. Al tratarse de un producto artesanal sin conservantes ni pruebas de laboratorio, los especialistas aconsejan probar el jabón en una pequeña porción de la piel antes de usarlo de forma cotidiana y suspender su aplicación ante cualquier signo de irritación.