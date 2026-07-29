Ni bicarbonato ni vinagre: el ingrediente clave para quitar la grasa de la freidora de aire

La freidora de aire se convirtió en el electrodoméstico estrella de las cocinas modernas. Sin embargo, el problema es la acumulación de grasa y aceites quemados. Lo cierto es que se puede realizar una limpieza perfecta con jabón blanco y agua caliente.

Aunque las mezclas con vinagre o bicarbonato de sodio son populares, existe una opción de limpieza alternativa igual de potente. Con solo dos ingredientes básicos del hogar, se puede remover la suciedad más rebelde sin rayar el teflón.

El gran secreto de este truco radica en el poder emulsionante del jabón blanco tradicional. Al combinarse con agua a alta temperatura, ablanda los lípidos adheridos de manera rápida y segura para las superficies delicadas.

Disolver por completo las virutas de jabón blanco en medio litro de agua caliente hasta lograr una solución uniforme. Luego desmontar el canasto y la rejilla y sumergirlos en el líquido durante media hora. De a poco la grasa empieza a desprenderse sola.

Después pasar la esponja o el cepillo sobre las zonas críticas. De a poco la suciedad saldrá casi sin esfuerzo y sin necesidad de raspar. Para la base, humedecer apenas un paño de microfibra en la preparación para repasar el interior de la freidora, asegurándose de no mojar las zonas eléctricas.

Por último, aclarar las piezas con abundante agua y secarlas muy bien antes de armar todo nuevamente.