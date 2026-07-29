WhatsApp habilitó las llamadas desde la web: cómo funcionan

WhatsApp Web suma la posibilidad de realizar y recibir llamadas y videollamadas directamente desde la computadora, optimizando la experiencia de usuario.

WhatsApp anunció una importante actualización para sus llamadas y videollamadas. A partir de ahora, los usuarios podrán hacer y recibir llamadas directamente desde WhatsApp Web, sin necesidad de descargar la aplicación en la computadora. La nueva función busca facilitar la comunicación desde cualquier dispositivo.

Cómo hacer llamadas desde WhatsApp Web La actualización permite realizar llamadas de voz y videollamadas, tanto individuales como grupales, directamente desde el navegador. Hasta ahora, esta opción solo estaba disponible en la aplicación de escritorio, pero con este cambio ya no será necesario instalar ningún programa adicional.

Para utilizar la función, los usuarios solo deberán ingresar a WhatsApp Web desde un navegador compatible, vincular su cuenta mediante el teléfono y comenzar a realizar o recibir llamadas. Según explicó la plataforma, esta novedad será especialmente útil para quienes usan computadoras compartidas, equipos de trabajo donde no es posible instalar aplicaciones o simplemente prefieren utilizar el servicio desde el navegador.

Cómo vincular el celular con WhatsApp Web Para utilizar las llamadas desde el navegador, primero es necesario vincular la cuenta de WhatsApp con la computadora. El proceso es simple y solo lleva unos segundos: