WhatsApp: el truco para liberar espacio sin perder las conversaciones

Liberar espacio en WhatsApp es más fácil que nunca: la app ofrece una herramienta para eliminar archivos pesados sin sacrificar tus conversaciones.

WhatsApp comenzó a enviar una notificación a algunos usuarios para recordar una función que permite liberar espacio de almacenamiento sin eliminar el historial de conversaciones. La herramienta facilita borrar fotos, videos, audios y documentos de un chat en pocos pasos.

Cómo liberar espacio en WhatsApp Para utilizar este truco, solo hay que ingresar al chat del que se desean eliminar los archivos, tocar el nombre del contacto o grupo y seleccionar "Vaciar chat". Luego aparece la opción "Borrar contenido multimedia", desde donde es posible elegir qué tipo de archivos eliminar, como fotos, videos, GIF, stickers, documentos o audios.

De esta manera, WhatsApp elimina únicamente los archivos multimedia seleccionados, mientras que el historial de mensajes permanece intacto. Es una alternativa útil para quienes tienen conversaciones muy antiguas que ocupan gran parte del almacenamiento del celular.

Administrar el almacenamiento de WhatsApp puede mejorar el rendimiento del teléfono. Web Otra forma de liberar almacenamiento La aplicación también permite administrar el espacio desde Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento. Allí se puede ver cuánto espacio ocupa cada chat, ordenar los archivos por tamaño o antigüedad y eliminar los que ya no sean necesarios.