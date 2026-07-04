Cómo liberar espacio en WhatsApp eliminando archivos que ya no necesitás

WhatsApp no tiene una papelera como la de la computadora, pero desde Almacenamiento y datos podés ver, ordenar y eliminar todo lo que ocupa espacio en la app.

Desde Administrar almacenamiento, los archivos se ordenan por tamaño para identificar rápidamente cuáles conviene eliminar primero.

Cuando el celular empieza a quedarse sin espacio, WhatsApp suele ser uno de los principales culpables. Fotos, videos, audios y documentos que se acumulan en los chats pueden ocupar gigabytes sin que nos demos cuenta. La buena noticia es que la app tiene una sección específica para administrar todo eso sin necesidad de revisar chat por chat.

A diferencia de lo que ocurre en una computadora, WhatsApp no tiene una papelera de reciclaje. Pero en la sección Almacenamiento y datos podés ver exactamente cuánto espacio ocupa la app y eliminar lo que ya no necesitás.

Cómo ver cuánto espacio ocupa WhatsApp El primer paso es saber con qué se está lidiando. Para eso:

Tocar el ícono de tres puntos verticales y entrar a Ajustes.

Ir a Almacenamiento y datos y tocar Administrar almacenamiento.

En la parte superior de la pantalla aparece el total de espacio que ocupa WhatsApp en el dispositivo. También se puede acceder desde un chat específico: tocando el nombre del chat y luego Administrar almacenamiento, aparecen los archivos de esa conversación ordenados de mayor a menor tamaño.

WhatsApp no tiene papelera de reciclaje, pero desde Almacenamiento y datos se puede ver y eliminar todo el contenido que ocupa espacio en la app. Foto: Archivo Cómo eliminar archivos para liberar espacio Desde Administrar almacenamiento se pueden filtrar los archivos por más reciente, más antiguo o de mayor tamaño, lo que facilita encontrar rápidamente los que más pesan. Para eliminarlos: