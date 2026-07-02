Nombre de usuario en WhatsApp: la medida de Meta para prevenir la suplantación de identidad

WhatsApp confirmó la incorporación de los nombres de usuario y, junto con esta nueva función, implementará un sistema de protección para impedir que personas ajenas registren nombres vinculados a marcas, organizaciones o figuras públicas. La medida busca reducir los riesgos de fraude y fortalecer la seguridad dentro de la plataforma.

La nueva herramienta permitirá que los usuarios puedan identificarse mediante un nombre único , sin necesidad de compartir su número de teléfono al iniciar una conversación. De esta manera, la aplicación suma una capa adicional de privacidad, similar a la que ya ofrecen otras plataformas sociales mediante identificadores personalizados.

Sin embargo, muchos usuarios comenzaron a bromear con reservar su nombre de usuario con nicknames como "Google", "Meta", "Apple" y otras marcas o empresas famosas para suplantar la identidad y para molestar a estas compañías.

Con el anuncio de esta función surgió una duda entre los usuarios: si sería posible registrar nombres como "Google", "Apple", "Nvidia" o incluso el de artistas y celebridades para utilizarlos como propios. Sin embargo, Meta confirmó que esos identificadores estarán reservados y no podrán ser utilizados por terceros.

El sistema bloqueará automáticamente los nombres asociados a empresas, instituciones y personajes públicos, evitando que sean utilizados para engañar a otros usuarios mediante perfiles falsos o intentos de suplantación de identidad.

La protección no solo alcanzará a las grandes compañías. También beneficiará a emprendedores, organizaciones y creadores de contenido que ya utilizan una identidad digital consolidada en otras plataformas del ecosistema de Meta, como Facebook e Instagram.

El objetivo es facilitar que una misma marca pueda mantener su nombre de usuario en los distintos servicios de la compañía, reduciendo la posibilidad de que terceros se apropien de esa identidad.

Cómo funcionarán los nombres de usuario

Los nombres de usuario serán únicos y estarán sujetos a reglas específicas de disponibilidad. Los usuarios podrán crear, modificar o eliminar su identificador desde la configuración de la aplicación, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

Además, WhatsApp aclaró que la función será opcional. Quienes prefieran seguir utilizando su número telefónico como método de identificación podrán hacerlo sin cambios en la experiencia habitual.

La incorporación de los nombres de usuario representa una de las novedades más importantes de WhatsApp en 2026. La posibilidad de iniciar conversaciones sin exponer el número personal apunta a mejorar la privacidad de los usuarios y reducir los riesgos de contacto no deseado.

Al mismo tiempo, las restricciones para registrar nombres de marcas y personalidades reconocidas buscan reforzar la confianza en la plataforma y dificultar la creación de perfiles falsos utilizados para estafas o campañas de desinformación.