WhatsApp, legisladores y una reunión clave: la estrategia de Javier Milei para el Congreso tras la salida de Manuel Adorni

Tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete, el presidente encabezará una reunión clave con diputados y senadores libertarios para reorganizar la estrategia política y legislativa.

El presidente Javier Milei y la secretaria general, Karina Milei, reunirán este miércoles a las 9.30 a los legisladores de La Libertad Avanza para hablar de la nueva etapa que se abre en el Gobierno.

El cónclave se producirá la tras la salida del ahora exjefe de Gabinete Manuel Adorni y el lugar seleccionado será el salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.

El objetivo del encuentro en Balcarce 50, tal como dejaron trascender fuentes libertarias, será ordenar la estrategia legislativa que estaba eclipsada por las causas judiciales que pesan sobre el exvocero presidencial. En la agenda oficial figura la necesidad además de articular tareas entre los bloques y el Poder Ejecutivo con el arribo del nuevo ministro coordinador, Diego Santilli, quien asumió de manera formal su puesto.

El encuentro surgió de parte de la hermana del jefe de Estado, que activó sus contactos el domingo por la mañana. Y en las últimas horas se confirmó que el economista también será parte de la cita, luego de la suspensión de su viaje de este martes a la cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay.

No se trata de la primera reunión de estas características a la que convoca Karina Milei, ya que hizo lo mismo tras el triunfo oficialista de octubre, cuando citó a los legisladores recién electos y a los que continuaban en el cargo en la Casa Rosada.