Javier Milei se mostró con Manuel Adorni en medio de la jura de Diego Santilli

Javier Milei le tomó esta tarde juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. Lo llamativo fue la presencia de Manuel Adorni , quien se acercó a saludar a su sucesor y al presidente cuando terminó el acto.

En la previa, el exdiputado mantuvo encuentros de transición con el exvocero, aunque no trascendieron foto de esas actividades previas a la jura en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

La ceremonia contó con la presencia de los ministros y 14 gobernadores, en una muestra de respaldo al nombramiento del ministro del Interior.

El exministro coordinador evitó manifestarse ante las consultas periodísticas en el lugar. Solo se lo vio ingresando con Milei y Santilli, con quien posteriormente se abrazó.

"El objetivo es sacar adelante las reformas que necesitamos", aseguró Santilli tras jurar. "Es avanzar con lo que pide el Presidente junto con los gobernadores", planteó.

El mandatario arribó a las 16:30 a la Casa de Gobierno, previo a su actividad en la Embajada de Estados Unidos, donde asistirá con motivo de un acto por el aniversario del Día de la Independencia de ese país.