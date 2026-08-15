Baby Etchecopar esbozó quién es el empresario que debería ser el próximo presidente que supere a Javier Milei

Al referirse a los potenciales candidatos que resuenan de cara a las elecciones de 2027, Baby Etchecopar dejó en claro su preferencia por uno de ellos.

Baby Etchecopar viene profundizando sus críticas a la gestión de Javier Milei, y si bien el conductor reconoce que votó al líder de La Libertad Avanza y considera que algunas medidas del Gobierno son correctas, también sostiene que el oficialismo no termina de colmar las expectativas de una buena parte de los argentinos; hoy sumidos en una compleja crisis por la baja del poder adquisitivo y el creciente flagelo del desempleo.

En este contexto, Etchecopar compartió su entusiasmo por la irrupción de algunos outsiders de la política, que podrían sumarse a la carrera electoral de 2027, y aseguró que según su punto de vista el próximo presidente debería ser un empresario. Actualmente, son al menos dos los nombres del mundo de los negocios que resuenan como posibles candidatos: Jorge Brito y Daniel Hadad. Por el entusiasmo que demostró al referirse a uno de ellos, quedó en claro cuál es el referente que más convence al anfitrión de Basta Baby (A24).

"Hay un 40 o 50% de gente, que está decepcionada como yo, hartos de las boludeces, de los gritos; de la inoperancia", comenzó Baby Etchecopar sobre la vía alternativa que muchos votantes considerarían en las urnas el año próximo, en la búsqueda de una opción superadora de la polarización entre Javier Milei y el kirchnerismo.

Baby Etchecopar y el empresario que pondera como posible sucesor de Javier Milei Luego, el conductor remarcó sobre esa masa de electorado: "No queremos a Cristina, no queremos a un analfabeto presidente que dice 'no se pudió' (en clara referencia a Axel Kicillof); no queremos más de lo mismo".

Siguiendo con su análisis, y minutos después de haber contado que participó de un importante evento organizado por Daniel Hadad, Baby Etchecopar esgrimió sin mencionar explícitamente al empresario de medios: "Es bueno que aparezca un líder que siga, como en los países desarrollados, con lo que estamos haciendo que vamos bien, pero con un nivel; un peso pesado".