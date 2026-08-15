Marta Fort reveló el insólito rincón de la casa donde Ricardo tomaba sus decisiones más importantes

La hija del recordado mediático sorprendió a todos al contar cuál era el extraño lugar que "El Comandante" elegía para reflexionar.

A más de una década de su partida, la figura de Ricardo Fort sigue generando fascinación y sus excentricidades continúan saliendo a la luz. En esta oportunidad, fue su hija Marta quien decidió compartir una anécdota tan desopilante como inédita sobre la intimidad del mediático en su día a día.

Durante una charla en el ciclo Otro día perdido (El Trece), la joven dejó sin palabras a los conductores al revelar el curioso método que tenía su padre para encontrar un momento de paz en medio del caos.

El método Fort que no deja de sorprender El asombro en el estudio comenzó cuando Marta Fort confesó que el lugar que más usaba Ricardo para pensar y ponerse profundo era el baño. Según relató la heredera, lejos de buscar un despacho o un rincón silencioso de la imponente casa, el empresario aprovechaba el momento en el que usaba el inodoro para reflexionar y, sorprendentemente, para convocar a las personas con las que necesitaba tratar temas de peso.

Ante la incredulidad de la mesa, que le advirtió entre risas que estaba en pleno aire y que sus declaraciones iban a ser motivo de recortes, Marta redobló la apuesta y dio más detalles de la extraña dinámica.

La joven explicó que quienes eran llamados a esas reuniones íntimas debían sentarse en el bidet, justo al lado de él, para escucharlo descargar sus inquietudes. "Te ponía a hablar y arrancaba. Ahí llamaba a las personas con las que quería hablar seriamente", recordó con total naturalidad, mientras los presentes bromeaban aconsejándole que no contara esa historia ni siquiera en terapia.