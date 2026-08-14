Marta Fort reveló a Pergolini su insólito primer trabajo antes de ser famosa y lo dejó sin palabras

Cumplió un deseo de la infancia, cobró productos en una reconocida cadena y hasta descubrió a una persona intentando llevarse mercadería.

Marta Fort sorprendió a todos en su paso por "Otro día perdido", el ciclo conducido por Mario Pergolini en la pantalla de eltrece. Durante una charla distendida, la joven reveló una experiencia laboral desconocida que dejó atónito al conductor.

La confesión inesperada de Martita Fort a Pergolini “Fui cajera de Día”, confesó la hija de Ricardo Fort. Su declaración provocó asombro inmediato, tratándose de una de las familias más emblemáticas y acaudaladas del espectáculo argentino.

Según explicó, la decisión de encarar ese empleo nació de un anhelo muy particular guardado desde su infancia. Durante sus primeros años solía divertirse con la caja registradora de juguete de Barbie, por lo que deseaba vivir la experiencia en la vida real.

Aquella etapa en el comercio barrial no solo le permitió cumplir su deseo, sino también tomar noción del costo de la vida cotidiana. “Ahí me di cuenta de lo caro que es el aceite de oliva”, comentó Marta entre risas al recordar su paso por el lugar.