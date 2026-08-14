Mario Pergolini logró un excepcional rating con una carismática conductora como invitada

Otro día perdido consiguió su segunda medición más importante en lo que va del año, y Mario Pergolini capitalizó la presencia de una querida figura.

Mario Pergolini transita la segunda temporada de Otro día perdido (eltrece) con el diario desafío de conseguir buenas marcas de rating en un horario tan competitivo como el del prime time. Este miércoles, el conductor sorprendió al conquistar la segunda medición más importante en lo que va de este año, resultado al que contribuyó la presencia de una carismática figura en el largo segmento de la entrevista.

Más allá del notable número logrado en esta emisión del late night, Mario Pergolini venía de buenos promedios en noches anteriores, ya que por ejemplo el martes Otro día perdido hizo 5.2 puntos de rating con el actor Felipe Colombo en el mano a mano con el anfitrión del programa. En tanto que el lunes la media fue de 5.4 con el siempre rendidor chef Damián Betular.

Pero el plato fuerte en materia de mediciones llegó este miércoles, cuando ODP cosechó 6.2 puntos de rating, la marca más contundente alcanzada por Mario Pergolini desde el debut de la segunda temporada del ciclo, que fue el 30 de marzo.

Mario Pergolini conquistó un notable rating con una querida conductora La invitada que colaboró con el batacazo de Otro día perdido fue Edith Hermida, conductora del clásico Bendita (El Nueve), que asumió el desafío de ponerse al frente de esta propuesta que resume lo mejor de la televisión del día tras la baja de su histórico líder, Beto Casella.

Como es habitual, Mario Pergolini trazó un confidente ida y vuelta con la figura convocada, que quedó plasmado en una distendida Edith Hermida que no sólo repasó distintos momentos de su recorrido profesional, sino también algunas anécdotas familiares y personales, incluyendo una confesión relacionada con los dos años que lleva sin tener un momento de intimidad sexual, restándole centralidad a ese tema; ya que según ella actualmente su líbido está puesta en otro lugar.