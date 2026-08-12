Daniel Vila sorprendió con una inesperada confesión al hablar del rating de A24 y canal América

Al referirse a las mediciones de dos de los canales centrales de su grupo de medios, Daniel Vila hizo una sorpresiva revelación y le marcó los puntos a IBOPE.

Daniel Vila dialogó este martes con el programa Digamos Todo (MDZ Radio), y más allá de explayarse sobre el auspicioso presente de Independiente Rivadavia, el presidente del Grupo América sorprendió con una inesperada confesión sobre el rating de dos de los canales que están en la columna vertebral de su conjunto de medios.

Por un lado, el empresario se refirió al crecimiento sostenido de A24, que durante el mes de julio acortó considerablemente la diferencia en el rating con C5N, situación que ubica al canal que cuenta con figuras como Luis Novaresio, Eduardo Feinmann y Baby Etchecopar; en un escenario de posible salto al segundo lugar en el podio de las señales informativas.

"Estas cosas llevan tiempo, no son magia. Lo que nos propusimos con Juan Cruz Ávila, que es el responsable de llevar adelante A24, es hacer un periodismo diverso. Hoy generalmente para quienes buscan información, tienen la posibilidad de ir de un canal donde le van a dar una visión, a otro canal de noticias en donde les van a dar una visión y la versión opuesta de la realidad. Nosotros tratamos de dar todas las visiones, todas las versiones, y que después sea el televidente el que saque sus conclusiones; sin encerrarnos en una posición ideológica. Porque hoy el periodismo, desde la información está haciendo mucha ideología. Me parece que ese es un error", explicó Daniel Vila sobre el presente del canal de noticias que viene escalando posiciones en el rating.

Daniel Vila y su reflexión sobre el presente de A24 y canal América A24 crece en el rating y podría desplazar a C5N del segundo puesto de los canales de noticias más vistos. Redes sociales A24 Luego el fundador del Grupo América completó: "Nosotros tratamos de salir de ese encasillamiento ideológico que por ahí se marca. Esa diversidad y versatilidad en A24, es lo que hace más rico al canal".

Por otro lado, al abordar el crecimiento en el rating que viene experimentando canal América, incluso en franjas horarias tan competitivas como la del prime time, Daniel Vila hizo una sorpresiva revelación sobre la consideración que tiene respecto a las mediciones al expresar: "Yo te voy a confesar algo, la verdad es que no miro ratings. No tengo ni siquiera la aplicación de IBOPE para mirar los ratings, así que lo que me dicen, me entero por ustedes. Nunca en mi vida he mirado rating. Concibo la televisión desde otro lugar, como responsable editorial digo 'esto funciona, esto no funciona', pero de acuerdo a mi sensación de piel".