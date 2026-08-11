La contundente respuesta de Daniel Vila sobre el futuro de Álex Arce

Álex Arce seguirá siendo delantero de Independiente Rivadavia . En medio de los rumores y las consultas de distintos clubes por una de las grandes figuras del equipo mendocino, Daniel Vila , presidente de la Lepra, salió a hablar y llevó tranquilidad a los hinchas.

El presidente de la Lepra, en diálogo con el programa Digamos Todo , de MDZ Radio 105.5 FM fue contundente al referirse al futuro del centrodelantero y aseguró que Arce no será vendido en este mercado de pases. "Tenemos cinco competencias por delante y Arce es una pieza fundamental. Nos queda la Copa de la Liga, la Tabla Anual, la Supercopa, la Copa Argentina y la Copa Libertadores. Tenemos un plantel ajustado a esas necesidades", remarcó Vila.

De esta manera, el paraguayo continuará formando parte del plantel que afrontará una segunda mitad de año cargada de desafíos.

La definición de Vila no significa, de todos modos, que el futuro del atacante esté completamente cerrado. El máximo dirigente dejó abierta la posibilidad de que su situación pueda modificarse en diciembre, cuando vuelva a abrirse una nueva ventana de transferencias.

Vila destacó el armado del plantel

El presidente también valoró el trabajo realizado durante el mercado de pases y destacó que el club logró sostener buena parte de la estructura que llevó a la Lepra a vivir uno de los mejores momentos de su historia. "Estoy muy conforme, porque cumplimos con lo que prometimos cuando terminó el torneo pasado, que era mantener el equipo. La única salida importante fue la de Sebastián (Villa), que no fue una sorpresa porque era algo que teníamos acordado con el jugador".

Alex Arce y Sebastián Villa formaron una dupla histórica para Independiente Rivadavia. Alf Ponce Mercado /MDZ

En ese sentido, remarcó las incorporaciones de jerarquía realizadas por la institución, entre ellas Maximiliano Salas y Álex Vigo, además de la continuidad de Alfredo Berti como entrenador. "Lo que se incorporó era lo necesario, eran los puestos clave que necesitábamos cubrir", sentenció el mandamás azul.

Además, resaltó que durante el mercado de pases recibió varias ofertas por jugadores del plantel. "Si hubiera sido por las ofertas, tendríamos que armar un equipo nuevo", remarcó, y destacó el presente de los dirigidos por Berti: "Cuando estás primero en la Libertadores, primero en la Copa de la Liga, sos el equipo goleador de la Copa Libertadores y de la Copa de la Liga... cómo no te van a llegar ofertas".

El objetivo es mantener competitivo al equipo para afrontar las distintas competencias que tiene por delante: el torneo local, la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Los números que explican por qué buscan a Arce

La continuidad de Álex Arce representa una noticia importante para Independiente Rivadavia por lo que el paraguayo significa dentro del equipo.

Desde su regreso a la Lepra, el delantero lleva 18 goles, ocho de ellos convertidos en la Copa Libertadores. Sus actuaciones lo transformaron en uno de los jugadores más buscados del plantel y en una pieza fundamental del presente del conjunto mendocino.

Arce había formado una sociedad ofensiva destacada con Sebastián Villa y ahora tendrá una nueva alternativa a su lado con la llegada de Maximiliano Salas.

Mientras distintos clubes pusieron sus ojos sobre él, Vila puso un freno a las especulaciones. Álex Arce seguirá en Independiente Rivadavia, al menos hasta diciembre, y tendrá por delante una etapa decisiva con la camiseta de la Lepra, empezando nada menos que por el duelo ante Fluminense en el Maracaná.