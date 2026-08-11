Tras 25 años de ausencia, Alemania prepara un cambio histórico en los partidos de la Selección.

La DFB anunció el regreso de las populares para los encuentros de Alemania, una medida que busca recuperar una tradición de la cultura futbolera del país.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció una medida que marca el regreso de una tradición muy arraigada en el fútbol del país. Después de 25 años, los hinchas volverán a tener la posibilidad de presenciar de pie los partidos de la Selección de Alemania, el combinado femenino y la Sub 21. La decisión comenzará a aplicarse en los próximos compromisos de la Mannschaft por la Nations League.

El organismo explicó que la iniciativa apunta a recuperar una parte fundamental de la cultura de los aficionados alemanes: "Con la reintroducción de las entradas de pie, la DFB quiere dar una señal a favor de la cultura del aficionado en los partidos de selecciones", señaló en su comunicado oficial. Los primeros encuentros que contarán con esta modalidad serán ante Grecia, el 27 de septiembre en Augsburgo, y Serbia, el 1 de octubre en Múnich.

Alemania volverá a tener tribunas populares para los partidos de la selección después de 25 años Desde la Federación consideran que las tribunas populares forman parte de la identidad del fútbol alemán desde hace décadas. Por ese motivo, buscan trasladar esa tradición también a los partidos de los seleccionados nacionales y generar una atmósfera más intensa y dinámica alrededor del equipo.

Alemania volverá a tener tribunas populares para los partidos de la selección después de 25 años. EFE La medida cuenta además con el respaldo de la UEFA. El Comité Ejecutivo del organismo europeo decidió extender hasta la temporada 2026/27 el programa que permite la apertura de sectores para espectadores de pie, una iniciativa que comenzó en la campaña 2022/23 con la participación de diez federaciones y que ahora será ampliada a todas las competiciones.