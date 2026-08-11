La fuerte sentencia de Di Carlo sobre los 9 refuerzos de River ¿y llegarán más?

El presidente de River fue categórico al referirse a la impactante cantidad de millones que invirtió el club y sentó postura respecto a la conformación del plantel.

No es un secreto que River pateó el tablero y salió con furia al mercado de pases. Nueve refuerzos -entre ellos dos campeones del mundo- cerca de US$ 65.000.000 y la compra más cara de la historia del club y del fútbol argentino (Thiago Almada). Sin embargo, los millones gastados todavía no surgieron efecto y Stefano Di Carlo lo sabe más que nadie.

Mientras Eduardo Coudet intenta ensamblar las piezas, el presidente habló de un mercado que tuvo una particularidad: fue gigante, urgente y en medio de una crisis sin precedentes.

Qué dijo Di Carlo sobre el tremendo mercado de River “River no jugaba como queríamos que juegue al fútbol y queríamos salir de esa dinámica. Queríamos construir un plantel que nos representara. Tomamos el camino más agresivo: hacer un mercado de pases fuerte que nos diera las bases para construir y ordenar el proyecto de fútbol, dar un salto de nivel y buscar jerarquía con la velocidad que el momento requería”, comenzó explicando Di Carlo, en la conferencia que brindó en el Monumental.

La frase que resume todo llegó justo después, cuando el máximo dirigente millonario aseguró que "hicimos tres mercados en uno", en referencia a la enorme inversión que hizo el club para reconstruirle el plantel a Coudet. "Pudimos haber cometido errores, porque quien hace se equivoca, pero no dejamos de hacer", analizó el mandatario, aunque sostuvo: "Es inadmisible la cantidad de derrotas que estamos teniendo”.