Di Carlo sobre los cánticos en el hall del Monumental: "La cancha es de la gente y el hall es de la política del club"

Di Carlo habló en conferencia de prensa y marcó diferencias entre el reclamo en la cancha y lo ocurrido en el hall del Monumental tras la derrota ante Central.

Stefano Di Carlo se refirió a los cánticos contra él y la CD de River en el hall del Monumental.

"La cancha es de la gente y el hall es de la política del club. Todos conocemos cómo funciona el club y podemos decirte que el hall es un lugar donde la política encuentra espacio para generar situaciones, con fines políticos", comenzó el mandamás, en una declaración que rápidamente generó repercusión en el mundo River.

Di Carlo habló sobre los cánticos en el hall del Monumental En ese sentido, el máximo dirigente del club distinguió el reclamo que surgió desde las tribunas durante el partido de lo ocurrido posteriormente en los pasillos del estadio. Para Di Carlo, mientras que el malestar expresado en la cancha responde a una crítica genuina de los hinchas, lo sucedido en el hall tiene otro trasfondo.

Di Carlo habló sobre los cánticos en el hall del Monumental. Archivo "En la cancha creo que fue una crítica sincera y fundamentada. Lo entendemos y trabajamos para darlo vuelta", sostuvo el presidente, quien reconoció así el descontento de los simpatizantes después de un nuevo golpe deportivo y aseguró que puertas adentro trabajan para revertir el momento del equipo.