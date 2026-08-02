Crisis en River: los hinchas fueron al hall del Monumental a protestar contra Di Carlo y cantaron por un DT

Tras la caída ante Central, cientos de hinchas de River se concentraron en el hall del Monumental para manifestar su descontento con la conducción del club.

La derrota ante Rosario Central profundizó la crisis deportiva de River y provocó una fuerte reacción de los hinchas en el Monumental. Una vez finalizado el encuentro, decenas de simpatizantes se dirigieron al hall central del estadio para expresar su bronca por el presente del equipo y apuntar contra la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, en una escena que recordó a otras épocas turbulentas de la historia reciente del club.

Entre los cánticos más repetidos se escuchó: "River va a salir campeón el día que se vayan todos los h... d... p... de la comisión". También hubo canciones de apoyo al club en medio del descontento generalizado, mientras los hinchas permanecían dentro del estadio manifestando su preocupación por el rumbo futbolístico e institucional.

La gente explotó en el Monumental con insultos a la dirigencia Los hinchas millonarios se agolparon en el hall del Monumental. Sin embargo, el momento que más repercusión generó fue cuando una parte importante de los presentes comenzó a cantar por el regreso de Ramón Díaz. "Borombombón, borombombón, cantemos todos para que vuelva Ramón", bajó desde distintos sectores del Monumental, reflejando la nostalgia por uno de los entrenadores más exitosos de la historia riverplatense. El nombre del riojano ya había aparecido en otras manifestaciones de hinchas durante momentos de crisis deportiva.

El contundente pedido de los hinchas de River para que vuelva Ramón Díaz Del aliento, al pedido por la vuelta de Ramón Díaz: Así se expresaron los hinchas de River tras la derrota ante Rosario Central. pic.twitter.com/gIWPULlqCQ — TyC Sports (@TyCSports) August 3, 2026 El clima en Núñez viene enrareciéndose desde hace semanas. River arrancó el Torneo Clausura con derrotas ante Barracas Central, Gimnasia y ahora Rosario Central, una serie de resultados que disparó cuestionamientos al ciclo de Eduardo Coudet, al armado del plantel y a las decisiones de la dirigencia.