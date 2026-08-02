La "medida especial" que tomó River antes de enfrentar a Central en medio de la crisis futbolística

River comunicó una determinación que involucrará tanto al cuerpo técnico como a los futbolistas una vez terminado el encuentro en el Monumental.

River tomó una llamativa decisión en la previa del encuentro ante Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura. El club resolvió que, una vez finalizado el partido en el Monumental, no habrá conferencia de prensa ni declaraciones de futbolistas, sin importar cuál sea el resultado.

La medida alcanza tanto al entrenador Eduardo Coudet como a todo el plantel profesional y responde a una postura interna orientada a reducir la exposición pública en un momento complejo. La intención es concentrar todos los esfuerzos en el trabajo puertas adentro y evitar que el foco se traslade a las declaraciones posteriores al encuentro.

El motivo detrás del silencio de River después del partido Coudet y los jugadores de River decidieron no hablar ante la prensa tras el partido ante Central. Fotobaires La determinación llega en un contexto delicado para el Millonario. El equipo sufrió derrotas consecutivas ante Barracas Central y Gimnasia, resultados que encendieron las críticas de los hinchas por el rendimiento colectivo y profundizaron la presión sobre el nuevo ciclo encabezado por el Chacho.

A ese panorama también se le suma un plantel que todavía está acomodándose. Entre las salidas que hubo en el último mercado y la llegada de varios jugadores, River sigue buscando encontrar una versión más sólida y regular. Por ahora, el equipo no logró mostrar en la cancha la idea que pretende instalar Coudet.