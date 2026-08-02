Los lapidarios memes tras una nueva derrota de River en el Monumental

River cayó frente a Rosario Central en el estadio Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura y las redes sociales no tardaron en llenarse de memes. La mayoría de las reacciones aparecieron después de la apertura del marcador para el Canalla, que llegó a través de un gol en contra de Nicolás Otamendi. Los usuarios aprovecharon la situación para compartir chistes, imágenes editadas y comentarios irónicos sobre el inesperado blooper del capitán millonario.