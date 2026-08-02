Los lapidarios memes tras una nueva derrota de River en el Monumental
El gol en contra de Otamendi y el crítico presente de River fueron el blanco de las bromas en redes. Mirá los memes más virales del partido.
River cayó frente a Rosario Central en el estadio Monumental por la tercera fecha del Torneo Clausura y las redes sociales no tardaron en llenarse de memes. La mayoría de las reacciones aparecieron después de la apertura del marcador para el Canalla, que llegó a través de un gol en contra de Nicolás Otamendi. Los usuarios aprovecharon la situación para compartir chistes, imágenes editadas y comentarios irónicos sobre el inesperado blooper del capitán millonario.
Además del tanto en propia puerta, los hinchas también apuntaron al complicado presente futbolístico del equipo de Eduardo Coudet, que llegaba golpeado tras las derrotas ante Barracas Central y Gimnasia. Entre bromas por el rendimiento del equipo, comparaciones con partidos anteriores y comentarios sobre la presión que atraviesa el entrenador, X, Instagram y Facebook volvieron a convertirse en una tribuna paralela repleta de ingenio y cargadas.