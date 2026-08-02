Video: la furiosa reacción de los hinchas de River tras sufrir la cuarta derrota al hilo en el semestre

Al finalizar River-Rosario Central, el Monumental completo estalló en contra de sus propios futbolistas, cuerpo técnico y dirigencia.

Pese a llenarse de jugadores de jerarquía y tener uno de los planteles más envidiables del fútbol argentino y sudamericano en general, River Plate no consigue levantar cabeza. El equipo no consigue convencer desde el juego y tampoco acompañan los resultados en este arranque del segundo semestre del 2026.

Tras quedar eliminado de la Copa Argentina y caer en los primeros dos partidos del Torneo Clausura (además de la final del Apertura perdida), las cosas tampoco mejoraron este domingo ante Rosario Central por la fecha 3, encuentro que finalizó 1-0 abajo por un gol de contra de Nicolás Otamendi.

Los chiflidos en el Monumental tras finalizar el primer tiempo de River-Central ESPN Los hinchas millonarios, siempre exigentes (muchas veces excesivamente), no soportan la situación actual del equipo. Y cuando el árbitro Nicolás Ramírez pitó el final de la primera mitad, el Monumental estalló y bajó de los cuatro costados una ensordecedora silbatina dirigida tanto a los futbolistas como al cuerpo técnico.

Cabe resaltar que ya estaba mal predispuesto desde la previa. De hecho, antes de que comenzara el encuentro, cuando la voz del estadio anunció la formación, varios jugadores fueron chiflados. Aunque el más repudiado fue Eduardo Coudet, a quien ya se le acabó el crédito, al menos para una parte importante del público.

Además, a lo largo del partido, especialmente después del 0-1 (aunque antes en menor medida también), la hinchada entonó cánticos de reprobación y exigiendo más actitud, desde el clásico "Movete, River, movete...", hasta "A ver si nos entendemos, los jugadores y la popular...".