La llamativa decisión del Chacho Coudet en medio de la lluvia de refuerzos en River

Para el duelo ante Rosario Central, Coudet volverá a repetir una medida que muchos interpretan como un claro mensaje para la dirigencia de River. Los detalles.

Coudet y una decisión que ya levanta suspicacias en el mundo River.

River está en un momento límite. Cuatro derrotas consecutivas, un clima cada vez más espeso y un Eduardo Coudet que sabe que necesita empezar a ganar cuanto antes. En ese contexto, el Chacho volvió a tomar una decisión que ya empieza a convertirse en una marca registrada.

Por cuarto partido seguido, Coudet no completa el banco de River Para el partido de este domingo ante Rosario Central en el Monumental, el DT decidió convocar apenas 20 futbolistas. Traducido al reglamento: tendrá solamente 9 suplentes a disposición de los 12 permitidos.

Los convocados por Eduardo Coudet para recibir a Rosario Central en el Mâs Monumental por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 #VamosRiver pic.twitter.com/I2VyJDgQQ8 — River Plate (@RiverPlate) August 2, 2026 Cuándo arrancó la particular medida del Chacho y el motivo Lo llamativo, además, es que el extécnico de Racing sostiene esa postura desde que arrancó el segundo semestre, casualmente después de que el club decidió separar del plantel a los 15 borrados del Predio Cantilo. Y la secuencia es elocuente.

Contra Aldosivi por Copa Argentina citó apenas 19 jugadores, ya que Gonzalo Montiel seguía disputando el Mundial. Luego, frente a Barracas Central, Coudet había convocado a 22, aunque la lesión de Aníbal Moreno a último momento redujo la lista a 21. Ante Gimnasia, volvieron a firmar planilla 21 futbolistas y ahora frente al Canalla, con las bajas de Marcos Acuña y Mauro Arambarri y el regreso de Moreno, la convocatoria disminuyó a 20.