River busca salir de la crisis ante Rosario Central en el Monumental: hora, TV y formaciones

Tras un arranque de semestre para el olvido, el River de Coudet afrontará un partido de alto voltaje cuando reciba a Rosario Central en el Monumental.

En medio de las dudas y la crisis futbolística, River se juega más que tres puntos ante Rosario Central en el Monumental.

River recibirá este domingo a Rosario Central, por la tercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un partido que podría ser determinante para su director técnico, Eduardo "Chacho" Coudet.

El encuentro, que está programado para las 19:15, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, quien será secundado desde el VAR por Fernando Echenique.

Cómo llega River a un encuentro clave para el futuro Eduardo Coudet acumula 4 derrotas dolorosas y está en medio de una crisis que puso en duda su continuidad. Fotobaires River llega a este encuentro en una muy delicada situación, ya que tuvo uno de sus peores inicios de semestre en décadas. Primero perdió contra Aldosivi de Mar del Plata en los 16avos de final de la Copa Argentina, mientras que en el Torneo Clausura cayó en sus primeras dos presentaciones, frente a Barracas Central y Gimnasia y Esgrima La Plata.

Debido a esto, la continuidad de Coudet como director técnico es más cuestionada que nunca y este encuentro frente al Canalla podría ser un nuevo punto de partida para el Millonario o la estocada final para el entrenador.

El presente de Rosario Central Fotobaires Rosario Central, por su parte, tampoco tuvo un gran inicio de semestre, ya que debutó con una derrota ante Belgrano de Córdoba en condición de visitante para luego igualar sin goles como local ante Racing, dirigido por Juan Pablo Vojvoda.