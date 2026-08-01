River cerró la salida de Ian Subiabre, uno de los borrados, a otro club del fútbol argentino

El juvenil Ian Subiabre dejará River para jugar a préstamo en otro equipo de la Liga Profesional hasta diciembre de 2027.

Ian Subiabre pasó de ser una de las jóvenes promesas de River a ser cedido a préstamo a Tigre tras entrenar aparte con los "borrados" por la dirigencia.

River continúa reduciendo su plantel y encontró una salida para otro de los futbolistas que no eran tenidos en cuenta por Eduardo Coudet. Ian Subiabre jugará en Tigre, que acordó con el Millonario la llegada del delantero a préstamo por 18 meses, hasta diciembre de 2027.

River cerró la salida de otro jugador que entrenaba en Cantilo Ian Subiabre Subiabre deja River y seguirá su carrera en Tigre. Fotobaires El atacante de 20 años integraba el grupo de jugadores que desde hace varias semanas trabajaba en el predio de Cantilo, separado del plantel profesional mientras buscaba una definición sobre su futuro. Sin lugar en la consideración del cuerpo técnico, la opción de emigrar apareció como la mejor alternativa para sumar continuidad.

En Victoria confían en que el juvenil pueda mostrar el potencial que exhibió durante su etapa en las Inferiores de River. La falta de oportunidades en Primera frenó su crecimiento en Núñez y ahora tendrá la posibilidad de acumular rodaje en un equipo que apuesta por darle protagonismo.

La limpieza de River no se detiene y otro futbolista arma las valijas La situación de los futbolistas que fueron borrados por River sigue generando polémica. Maxi Salas / Instagram La salida de Subiabre se suma a una larga lista de futbolistas que abandonaron o están cerca de abandonar el club en este mercado de pases. Uno de los casos más avanzados es el de Maximiliano Salas, quien tiene encaminado su préstamo a Independiente Rivadavia por una temporada.

Mientras tanto, otros jugadores continúan buscando destino. Germán Pezzella, Matías Viña, Giuliano Galoppo, Fabricio Bustos, Kendry Páez y Kevin Castaño siguen sin resolver su situación, en medio de una reestructuración que River impulsa junto al cuerpo técnico para rearmar el plantel de cara a lo que resta de la temporada.